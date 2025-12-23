Άταμαν: «Στο πρώτο μέρος ήμασταν απαίσιοι, ο Όσμαν έκανε απίθανο ματς»

Ο Εργκίν Άταμαν εκθείασε τον Τσέντι Όσμαν για την καταπληκτική του εμφάνιση και μίλησε για τον τρόπο που επήλθε η εκτός έδρας νίκη κόντρα στη Ζάλγκιρις.

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει το διπλό στο... κρύο Κάουνας απέναντι στη Ζάλγκιρις με ανατροπή από το -14 πανηγυρίζοντας τη νίκη με 85-92 στην εκτός έδρας δοκιμασία για την 18η αγωνιστική της EuroLeague

Το τριφύλλι έκλεισε έτσι με τον ιδανικότερο τρόπο το 2025 με 3/3. Ο Τσέντι Όσμαν «μίλησε» όταν έπρεπε και ηγήθηκε για την μεγάλη ανατροπή και το πράσινο προβάδισμα έχοντας 22 πόντους με 5/6 τρίποντα και ο Εργκίν Άταμαν μίλησε με τα καλύτερα λόγια για εκείνον στις δηλώσεις του.

Αναλυτικά

«Εντυπωσιακή νίκη για εμάς, σε αυτή την ατμόσφαιρα. Επιστρέψαμε από το -15 και νικήσαμε. Ο Τσέντι έκανε απίθανο ματς, έβαλε τα τρίποντα και μας έσπρωξε. Ο Σορτς, ο Ναν, η επιθετική μας άμυνα, όλα μέτρησαν, επιτεθήκαμε έξυπνα. Ήταν πολύ σημαντικό αποτέλεσμα γιατί η Ζάλγκιρις είχε τον έλεγχο στο πρώτο μέρος.

Είπα στα αποδυτήρια στο ημίχρονο ότι έπρεπε να παίξουμε άμυνα. Στην έδρα μας είναι όλοι πιο επιθετικοί. Αν θέλεις να έχεις υψηλούς στόχους, πρέπει να έχεις καλύτερο τρόπο σκέψης στα εκτός έδρας παιχνίδια. Στο πρώτο μέρος ήμασταν απαίσιοι. Όταν αρχίσεις να παίζεις καλά και στην επίθεση, πιστεύεις περισσότερο στον εαυτό σου».