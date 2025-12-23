Παίκτης της Παρτίζαν είναι με κάθε επισημότητα ο Καμ Πειν.

Aνεβάινει επίπεδο η περιφέρεια της Παρτίζαν. Οι Σέρβοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του Καμ Πέιν που είχε φτάσει στο Βελιγράδι από την Δεύτερα 22/12. Ένας παίκτης που έχει σημαντική καριέρα στο ΝΒΑ και πλέον θα δώσει λύσεις στην ομάδα της Euroleague.

Ο Πέιν ήταν Νο.14 στο draft 2015. Eπιλέχθηκε από τους Θάντερ. Στη συνέχεια, αγωνίστηκε στους Σικάγο Μπουλς, για λίγο στους Κλίβελαντ και στη συνέχεια στους Φοίνιξ, όπου πέρασε σχεδόν τέσσερις σεζόν και έκανε τα καλύτερα παιχνίδια. Φόρεσε τη φανέλα και των Μπακς αλλά και των Σίξερς.

Την τελευταία σεζόν αγωνίστηκε στους Νιου Γιορκ Νικς, όπου αγωνίστηκε κατά μέσο όρο 15 λεπτά στο παρκέ και είχε 6,9 πόντους, 1,4 ριμπάουντ και 2,8 ασίστ σε αυτό το διάστημα. Η καλύτερη σεζόν της καριέρας του είναι η σεζόν 2021/2022, όταν είχε 10,8 πόντους, 4,9 ασίστ και 3 ριμπάουντ με τη φανέλα των Σανς.