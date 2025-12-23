Παρτίζαν: Πήρε Κάμερον Πέιν
Aνεβάινει επίπεδο η περιφέρεια της Παρτίζαν. Οι Σέρβοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του Καμ Πέιν που είχε φτάσει στο Βελιγράδι από την Δεύτερα 22/12. Ένας παίκτης που έχει σημαντική καριέρα στο ΝΒΑ και πλέον θα δώσει λύσεις στην ομάδα της Euroleague.
Ο Πέιν ήταν Νο.14 στο draft 2015. Eπιλέχθηκε από τους Θάντερ. Στη συνέχεια, αγωνίστηκε στους Σικάγο Μπουλς, για λίγο στους Κλίβελαντ και στη συνέχεια στους Φοίνιξ, όπου πέρασε σχεδόν τέσσερις σεζόν και έκανε τα καλύτερα παιχνίδια. Φόρεσε τη φανέλα και των Μπακς αλλά και των Σίξερς.
Την τελευταία σεζόν αγωνίστηκε στους Νιου Γιορκ Νικς, όπου αγωνίστηκε κατά μέσο όρο 15 λεπτά στο παρκέ και είχε 6,9 πόντους, 1,4 ριμπάουντ και 2,8 ασίστ σε αυτό το διάστημα. Η καλύτερη σεζόν της καριέρας του είναι η σεζόν 2021/2022, όταν είχε 10,8 πόντους, 4,9 ασίστ και 3 ριμπάουντ με τη φανέλα των Σανς.
Kameron Pejn je novo pojačanje Partizana Mozzart Bet!⚫️⚪️— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) December 23, 2025
Kameron Pejn je novo pojačanje Partizana Mozzart Bet. Tridesetjednogodišnji američki plejmejker je sinoć doputovao u Beograd i već danas će se priključiti treninzima crno-belih.
Četrnaesti pik sa NBA drafta 2015. godine… pic.twitter.com/453S1mVA1w
