O Παναθηναϊκός φιλοξενείται (20:00, Νοvasports Prime, live Gazzetta) την Ζάλγκιρις και ψάχνει τρόπο να πάρει άλλο ένα σημαντικό διπλό τη φετινή σεζόν.

Εκτός έδρας δοκιμασία για τον Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι παίζουν στο Κάουνς κόντρα στη Ζάλγκιρις (20:00, Νοvasports Prime, live Gazzetta) για την 18η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Κώστας Σλούκας δεν θα αγωνιστεί στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού απέναντι στη Ζάλγκιρις, με τον αρχηγό του Παναθηναϊκού να ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στο γόνατο.

Ο Έργκιν Άταμαν μίλησε για το παιχνίδι αναφέρθηκε στην απουσία του Σλούκα και στην επιστροφή του Χολμς. O Mασιούλις είπε μεταξύ άλλων για τον Αταμάν πως «μερικές φορές φαίνεται πως κάνει σόου αλλά είναι όλα μελετημένα, αυτό είναι ικανότητα».

Τέλος ο Σορτς ανέφερε πως «Όλοι πρέπει να βγουν μπροστά με την απουσία του Σλούκα». Στο 11-6 οι πράσινοι, ενώ στο 10-7 βρίσκεται η Ζάλγκιρις.

Aμφίβολος ο Γκεντράιτις για τους γηπεδούχους, εκτός ο Σλόυκας με τον Λεσόρ για το τριφύλλι.

Το πρόγραμμα

18:00 Ντουμπάι BC - Αρμάνι Μιλάνο

19:45 Φενερμπαχτσέ - Μπαρτσελόνα

20:00 Ζαλγκίρις Κάουνας - Παναθηναϊκός

20:30 Μπάγερν - Χάποελ Τελ Αβίβ

21:00 Βαλένθια - Μπασκόνια

21:45 Παρί - Ερυθρός Αστέρας

21:45 Βιλερμπάν - Εφές