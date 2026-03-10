Ο Κώστας Σλούκας τέθηκε στην διάθεση του Εργκίν Άταμαν ενόψει του αγώνα με την Ζάλγκιρις Κάουνας, καθώς ακολούθησε το κανονικό πρόγραμμα της προπόνησης.

Λιγόστεψαν τα προβλήματα για τον Τούρκο προπονητή δύο 24ωρα πριν από το τζάμπολ του πολύ κρίσιμου (έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί οι συνθήκες) αγώνα με την Ζάλγκιρις Κάουνας (12/3, 22:00) στο «T-Center», καθώς στην προπόνηση την οποία παρακολούθησε και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε μόλις μία απουσία.

Ο Κώστας Σλούκας, ο οποίος είχε μείνει εκτός από το παιχνίδι με τον Ηρακλή στο Ιβανώφειο, προπονήθηκε κανονικά και υπολογίζεται για την αναμέτρηση με την λιθουανική ομάδα. Όπως είναι γνωστό, ο αρχηγός του Παναθηναϊκού είχε τενοντίτιδα στο αριστερό του γόνατο ωστόσο δεν τίθεται κανένα θέμα ανησυχίας.

Αντίθετα ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ ο οποίος εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από μια φλεγμονή στον άκρο πόδα του δεξιού του ποδιού.