Ο Κάμερον Πέιν έφτασε στο Βελιγράδι για λογαριασμό της Παρτίζαν και παραχώρησε τις πρώτες του δηλώσεις.

Στο Βελιγράδι βρίσκεται ήδη ο Κάμερον Πέιν, ο οποίος ετοιμάζεται να παρουσιαστεί επίσημα ως το νέο απόκτημα της Παρτίζαν. Ο πολύπειρος Αμερικανός γκαρντ, με δεκαετή παρουσία στο NBA, αναμένεται να αποτελέσει το νέο αστέρι στην περιφέρεια των Σέρβων.

Κατά την άφιξή του το βράδυ της Δευτέρας, τον υποδέχθηκαν σερβικά μέσα ενημέρωσης, με τον ίδιο να μην κρύβει τον ενθουσιασμό του για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του. «Ανυπομονώ πραγματικά. Μου έλειψε το μπάσκετ. Ήμουν αρκετό καιρό στο σπίτι και ήθελα απλώς να παίξω ξανά. Μου αρέσει που βρίσκομαι εδώ, που βλέπω την αρένα, τους φιλάθλους, το γήπεδο των προπονήσεων», ανέφερε χαρακτηριστικά στη Meridian Sport.

Ο Πέιν παραδέχθηκε ότι αρχικός του στόχος ήταν να παραμείνει στο NBA, ωστόσο, καθώς δεν υπήρξαν ξεκάθαρες προτάσεις, αποφάσισε πως είχε έρθει η στιγμή να κάνει το βήμα προς τη γηραιά ήπειρο. «Περίμενα για το NBA, αλλά όλο αυτό κράτησε περισσότερο απ’ όσο υπολόγιζα. Το σημαντικό για μένα ήταν να ξαναμπώ στο γήπεδο και να παίξω», τόνισε.

Πριν πάρει την τελική του απόφαση, συνομίλησε με αρκετούς παίκτες, με τον Ντουέιν Ουάσινγκτον να παίζει καθοριστικό ρόλο. Οι δυο τους γνωρίζονται από τη θητεία τους στο Φοίνιξ, με τον Ουάσινγκτον να του μεταφέρει την εμπειρία του από την Παρτίζαν με τα καλύτερα λόγια. «Μίλησα με αρκετούς ανθρώπους που είχαν περάσει από την ομάδα. Όλοι μου είπαν τα ίδια θετικά πράγματα και αυτό με έκανε να ανυπομονώ ακόμα περισσότερο».

«Ο στόχος είναι πάντα το Final Four της EuroLeague. Όμως όλα ξεκινούν από τις νίκες. Γι’ αυτό βρίσκομαι εδώ», είπε μιλώντας για τους στόχους του με την Παρτίζαν.

Ο Πέιν ήταν Νο.14 στο draft 2015. Eπιλέχθηκε από τους Θάντερ. Στη συνέχεια, αγωνίστηκε στους Σικάγο Μπουλς, για λίγο στους Κλίβελαντ και στη συνέχεια στους Φοίνιξ, όπου πέρασε σχεδόν τέσσερις σεζόν και έκανε τα καλύτερα παιχνίδια. Φόρεσε τη φανέλα και των Μπακς αλλά και των Σίξερς.

Την τελευταία σεζόν αγωνίστηκε στους Νιου Γιορκ Νικς, όπου αγωνίστηκε κατά μέσο όρο 15 λεπτά στο παρκέ και είχε 6,9 πόντους, 1,4 ριμπάουντ και 2,8 ασίστ σε αυτό το διάστημα. Η καλύτερη σεζόν της καριέρας του είναι η σεζόν 2021/2022, όταν είχε 10,8 πόντους, 4,9 ασίστ και 3 ριμπάουντ με τη φανέλα των Σανς.