Όπως αναφέρει η Mozzart Sport ο Κάμερον Πέιν είναι κοντά στο να έρθει στην Παρτίζαν.

Η Mozzart Sport τονίζει πως όλες οι λεπτομέρειες έχουν οριστικοποιηθεί με τον Καμ Πέιν, αλλά η Παρτίζαν πρέπει ακόμη να λύσει το θέμα του προπονητή, το οποίο αποτελεί προτεραιότητα.

Η διαδικασία επιλογής διαδόχου του Ομπράντοβιτς αποδείχθηκε σημαντικά μεγαλύτερη από την αναμενόμενη. Σε αυτή τη μεταβατική περίοδο, η ομάδα με επικεφαλής τον Μίρκο Οτσόκολιτς κατάφερε να πετύχει τέσσερις νίκες, οι οποίες κάπως ηρέμησαν την εμπρηστική κατάσταση, αλλά αυτό το σερί διακόπηκε το βράδυ της Τετάρτης από την ήττα από τη Βίρτους, όπου υπήρξε και πάλι έντονη αντίδραση από το κοινό.

Ο νέος αθλητικός διευθυντής Ζάρκο Πάσπαλι έχει ήδη μιλήσει ανοιχτά για τις διαπραγματεύσεις με τον Κάμερον Πέιν, ο οποίος θεωρείται λύση για την αναβάθμιση της ποιότητας της οργάνωσης του παιχνιδιού σε μια εποχή που είναι ξεκάθαρο ότι οι ασπρόμαυροι ταλαιπωρούνται από τον τραυματισμό του Κάρλικ Τζόουνς.

Ο Πέιν ήταν Νο.14 στο draft 2015. Eπιλέχθηκε από τους Θάντερ. Στη συνέχεια, αγωνίστηκε στους Σικάγο Μπουλς, για λίγο στους Κλίβελαντ και στη συνέχεια στους Φοίνιξ, όπου πέρασε σχεδόν τέσσερις σεζόν και έκανε τα καλύτερα παιχνίδια. Φόρεσε τη φανέλα και των Μπακς αλλά και των Σίξερς.

Την τελευταία σεζόν αγωνίστηκε στους Νιου Γιορκ Νικς, όπου αγωνίστηκε κατά μέσο όρο 15 λεπτά στο παρκέ και είχε 6,9 πόντους, 1,4 ριμπάουντ και 2,8 ασίστ σε αυτό το διάστημα. Η καλύτερη σεζόν της καριέρας του είναι η σεζόν 2021/2022, όταν είχε 10,8 πόντους, 4,9 ασίστ και 3 ριμπάουντ με τη φανέλα των Σανς.