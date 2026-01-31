Πουπέ: «Δυστυχώς, κάναμε άλλη μία ήττα»
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Βιλερμπάν στη Λυών με 79-78 για την 25η αγωνιστική της EuroLeague.
Ο Πιερίκ Πουπέ στη συνέντευξη τύπου ήταν λακωνικός και μίλησε για τις λεπτομέρειες που κόστισαν στην ομάδα του την ήττα.
Η Βιλερμπάν παρέμεινε στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα έχοντας μόλις έξι νίκες και 19 ήττες σε 25 αναμετρήσεις.
Αναλυτικά όσα είπε ο Πουπέ στη συνέντευξη τύπου:
«Σκληρή μάχη, σκληρή ήττα, άλλη μία δυστυχώς. Τα λάθη και τα επιθετικά ριμπάουντ ήταν οι λεπτομέρειες που μας κόστισαν πολύ, έπρεπε να παίξουμε καλύτερα».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.