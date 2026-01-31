Πουπέ: «Δυστυχώς, κάναμε άλλη μία ήττα»

Λακωνικός ήταν ο Πιερίκ Πουπέ στη συνέντευξη τύπου αμέσως μετά την ήττα της Βιλμερπάν από τον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Βιλερμπάν στη Λυών με 79-78 για την 25η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Πιερίκ Πουπέ στη συνέντευξη τύπου ήταν λακωνικός και μίλησε για τις λεπτομέρειες που κόστισαν στην ομάδα του την ήττα.

Η Βιλερμπάν παρέμεινε στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα έχοντας μόλις έξι νίκες και 19 ήττες σε 25 αναμετρήσεις.

Αναλυτικά όσα είπε ο Πουπέ στη συνέντευξη τύπου:

«Σκληρή μάχη, σκληρή ήττα, άλλη μία δυστυχώς. Τα λάθη και τα επιθετικά ριμπάουντ ήταν οι λεπτομέρειες που μας κόστισαν πολύ, έπρεπε να παίξουμε καλύτερα».

 

