Hoopfellas: «Αν πάρει παίκτη ο Παναθηναϊκός, αυτός θα κάνει την διαφορά ποιοτικά και δεν θα είναι μόνο για φέτος»
Ο Hoopfellas ανέλυσε στο Gazz Floor by Novibet το προφίλ του παίκτη που πρέπει να αποκτήσει ο Παναθηναϊκός.
Ο Hoopfellas μίλησε στο Gazz Floor by Novibet για την μεταγραφή που πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός και τονίζει ότι οι Πράσινοι πρέπει να πάρουν κάποιον που θα μπορεί να ανεβάσει άμεσα επίπεδο την ομάδα και να μην είναι παίκτης μόνο για το τώρα, αλλά και για του χρόνου.
Το σχετικό απόσπασμα λίγο μετά το τέλος των δηλώσεων του Έργκιν Άταμαν:
