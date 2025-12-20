Ο Κέβιν Πάντερ δεν γινόταν να μην αναδειχθεί MVP της 17ης αγωνιστικής της EuroLeague μετά την ιστορική ματσάρα της Μπαρτσελόνα με την Μπασκόνια και την... τρομακτική του εμφάνιση.

Ο Κέβιν Πάντερ φόρεσε τον μανδύα του απόλυτου πρωταγωνιστή και κατέκτησε τον τίτλο του MVP της 17ης αγωνιστικής της EuroLeague, υπογράφοντας μια εμφάνιση που θα μνημονεύεται για καιρό.

Η επική και ιστορική νίκη της Μπαρτσελόνα (134-124) απέναντι στην Μπασκόνια με τις τρεις παρατάσεις ήταν το πεδίο που χρειαζόταν ο έμπειρος Αμερικανός για να... λάμψει. Ο Πάντερ έσπασε το ατομικό του ρεκόρ πόντων στη διοργάνωση με 43, σε ένα ρεσιτάλ επιθετικής συνέπειας. Εκτέλεσε με τρομακτική αποτελεσματικότητα, μετρώντας 12/19 δίποντα, 4/7 τρίποντα και το απόλυτο 7/7 από τη γραμμή των βολών, ενώ συμπλήρωσε τη στατιστική του με δύο ασίστ. Η συνολική του παρουσία αποτυπώθηκε και στους αριθμούς, με 40 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης, επιβεβαιώνοντας ότι το παρκέ του ανήκε ολοκληρωτικά εκείνο το βράδυ.