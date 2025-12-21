Ολυμπιακός: Ο λόγος που έμεινε εκτός ο Βεζένκοβ- Ξεκούραση για Γουόκαπ, Φουρνιέ
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Κολοσσό στο ΣΕΦ, για την 11η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τον Μόντε Μόρις να ετοιμάζεται για την πρώτη του συμμετοχή με τα «ερυθρόλευκα».
- Ολυμπιακός: Ώρα για ντεμπούτο Μόρις - Ποιοι έμειναν εκτός 12άδας
- Μόντε Μόρις: Έτοιμος για το ντεμπούτο - Το video του Gazzetta από την προθέρμανση
Εκτός από την αναμέτρηση έμειναν οι Τόμας Γουόκαπ, Εβάν Φουρνιέ και Σάσα Βεζένκοβ. Οι δύο πρώτοι μετά από επιλογή του Γιώργου Μπαρτζώκα για ξεκούραση.
Ενώ, όσον αφορά την περίπτωση του Σάσα Βεζένκοβ, ο φόργουορντ του Ολυμπιακού αντιμετωπίζει μια κάκωση άκρου ποδός (δεξί) και έτσι δε θα αγωνιστεί απέναντι στους Ροδίτες.
Θυμίζουμε πως εκτός παραμένει και ο τραυματίας Τάισον Γουόρντ, με την επόμενη υποχρέωση του Ολυμπιακού να είναι προγραμματισμένη στις 26/12, στην Μπολόνια απέναντι στη Βίρτους.
Έτοιμος για το ντεμπούτο του ο Μόντε Μόρις απέναντι στον Κολοσσό #OlympiacosBC pic.twitter.com/RWuce0wQGn— Dimitris Oikonomou (@doik77) December 21, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.