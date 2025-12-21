Με κάκωση άκρου ποδός (δεξί) έμεινε εκτός της αναμέτρησης απέναντι στον Κολοσσό ο Σάσα Βεζένκοβ. Ο Ολυμπιακός ξεκουράζει και τους Τόμας Γουόκαπ, Εβάν Φουρνιέ.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Κολοσσό στο ΣΕΦ, για την 11η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τον Μόντε Μόρις να ετοιμάζεται για την πρώτη του συμμετοχή με τα «ερυθρόλευκα».

Εκτός από την αναμέτρηση έμειναν οι Τόμας Γουόκαπ, Εβάν Φουρνιέ και Σάσα Βεζένκοβ. Οι δύο πρώτοι μετά από επιλογή του Γιώργου Μπαρτζώκα για ξεκούραση.

Ενώ, όσον αφορά την περίπτωση του Σάσα Βεζένκοβ, ο φόργουορντ του Ολυμπιακού αντιμετωπίζει μια κάκωση άκρου ποδός (δεξί) και έτσι δε θα αγωνιστεί απέναντι στους Ροδίτες.

Θυμίζουμε πως εκτός παραμένει και ο τραυματίας Τάισον Γουόρντ, με την επόμενη υποχρέωση του Ολυμπιακού να είναι προγραμματισμένη στις 26/12, στην Μπολόνια απέναντι στη Βίρτους.