Το Telekom Center θα είναι sold out για το μεγάλο ματς του Παναθηναϊκού με τη Φενέρμπαχτσε στις 13 Φεβρουαρίου, με τον κόσμο να ετοιμάζει εκρηκτική ατμόσφαιρα!

Ακόμη ένα sold out στο Telekom Center για φέτος, με τους φίλους του Παναθηναϊκού να ετοιμάζουν εκρηκτική ατμόσφαιρα στο παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε, προγραμματισμένο για τις 13 Φεβρουαρίου 2026, στο πλαίσιο της 28ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Τα εισιτήρια έγιναν... καπνός σχεδόν δύο μήνες πριν την αναμέτρηση για τη μάχη του δεύτερου γύρου. Υπενθυμίζεται ότι μόλις πριν πέντε μέρες η ομάδα του Εργκίν Άταμαν πανηγύρισε τη νίκη επί της πρωταθλήτριας εκτός έδρας.

Γενικότερα τα μαγικά... χαρτάκια του Παναθηναϊκού στο Telekom Center είναι πλέον είδος υπό εξαφάνιση, καθώς και στο πρόσφατο εντός έδρας την Πέμπτη 18/12 στο ματς με την Χάποελ Τελ Αβίβ το γήπεδο ήταν κατάμεστο, ενώ από τις 21 Αυγούστου είχαν εξαντληθεί τα εισιτήρια για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στις 2 Ιανουαρίου, αποδεικνύοντας την ασταμάτητη ζήτηση για κάθε μεγάλη αναμέτρηση της ομάδας.