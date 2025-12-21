Σίλβα στο Gazzetta: «Ποιος δεν θα ήθελε να παίξει στη Euroleague;»

Ο Κρις Σίλβα μίλησε στο Gazzetta μετά την νίκη επί της Μυκόνου και στάθηκε στο ενδιαφέρον που υπάρχει γύρω από το όνομα του.

Επέστρεψε στις νίκες η ΑΕΚ. αφού άντεξε και κατάφερε να επικρατήσει με 76-77 στη Μύκονο, ενώ στο τέλος το ματς έγινε θρίλερ. Ο Μάντζαρης αστόχησε στο σουτ που θα χάριζε τη νίκη στους γηπεδούχους.

Ο Κρις Σίλβα ήταν εκ των πρωταγωνιστών και τελείωσε το ματς με 16 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ αποχώρησε με πέμπτο φάουλ, περίπου έξι λεπτά πριν το τέλος της αναμέτρησης.

Ο Γκαμπονέζος σέντερ μίλησε στο Gazzetta για τον θόρυβο γύρω από το όνομα του και από ομάδες της Euroleague, ενώ πρόσθεσε πως είναι συγκεντρωμένος στο επόμενο παιχνίδι και πρέπει να κάνει τη δουλειά.

Για την επιστροφή του στη δράση: «Νιώθω καλά, ήταν δύσκολο ματς. Ένιωσα καλά»

Για το αν ήταν περίεργο το ματς με τα φάουλ που δόθηκαν: «Κάποια ματς θα είναι έτσι, πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας. Αν σφυριχθεί φάουλ, τότε είναι φάουλ».

Για τον θόρυβο γύρω από το όνομα του: «Θέλω να παίρνει νίκες η ομάδα μου, επιδιώκω να είμαι συγκεντρωμένος σε αυτά που μπορώ να ελέγξω. Θα γίνει ότι είναι να γίνει».

Για το αν θέλει να παίξει στη Euroleague: «Κάθε παίκτης θα ήθελε να παίξει στο υψηλότερο επίπεδο, στη Euroleague, στο ΝΒΑ. Τώρα είμαι εδώ και είμαι συγκεντρωμένος στο επόμενο παιχνίδι».

Για τη σχέση του με τους παίκτες του Παναθηναϊκού και τον Ναν: «Με τον Ναν προπονούμαστε παρέα κάθε καλοκαίρι. Είμαστε μαζί, είναι ο άνθρωπος μου. Είμαι χαρούμενος που παίζουμε μπάσκετ στην ίδια χώρα. Κάναμε παρέα και συνεχίζουμε να κάνουμε και στην Ελλάδα»