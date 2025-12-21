Ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη απέναντι στην ομάδα του Πανσεραϊκού με +30 (90-60), όμως το πιο σημαντικό ήταν η επιστροφή της Άννας-Νίκης Σταμολάμπρου στη δράση μετά από 10 μήνες!

Στο παιχνίδι με το οποίο έπεσε η αυλαία της 11ης Αγωνιστικής για το πρωτάθλημα της Α1 Γυναικών ο Παναθηναϊκός επικράτησε άνετα του Πανσερραϊκού με 90-60 και έκλεισε αήττητος τον α’ γύρο του πρωταθλήματος και στην κορυφή της βαθμολογίας, όμως για τις Πράσινες, πιο σημαντική από τη νίκη, ήταν η επιστροφή της Άννας Νίκης Σταμολάμπρου.

Η Άννα Νίκη Σταμολάμπρου επέστρεψε μετά από παραπάνω από 10 μήνες στη δράση, με την αρχηγό του Παναθηναϊκού να σημειώνει και 2 πόντους.

Πρώτη σκόρερ για τον Παναθηναϊκό ήταν η Φιτζέραλντ με 25 πόντους, ενώ από τον Πανσερραϊκό η Μουρ είχε 12 πόντους και η Αλεξιά 10 πόντους και 12 ριμπάουντ.

Παναθηναϊκός-Πανσερραϊκός 90-60

Διαιτητές: Λεβεντάκος-Παπαγεωργίου Δ.-Χαϊνά

Δεκάλεπτα: 25-19, 38-32, 69-56, 90-60

Παναθηναϊκός (Ερντέμ): Φιτζέραλντ 25(4), Σταμολάμπρου 2, Κωτούλα 3(1), Μπράουν 15, Κουμαντσιώτου, Γαλανόπουλος 7(1), Πολυμένη 3(1), Βίτολα 6, Κριμίλη 14(4), Πριν 15.

Πανσερραϊκός (Κεραμιδάς): Μπέκι 10(2), Αλεξιά 10, Δούρβα 9(3), Γάκη, Κουβόρντε 4, Μουρ 12(2), Τσολακίδου, Ρόνσιεκ 9(1), Γκαράκλοβα, Γιαπιτζόγλου 3.

11η Αγωνιστική – Αποτελέσματα

Κυριακή 21/12

Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός 90-60

Σάββατο 20/12

ΠΑΟΚ-Αμύντας 77-73

Ολυμπιακός-ΠΑΣ Γιάννινα 95-60

Ανόρθωσις Βόλου-Αθηναϊκός 66-86

Παναθλητικός-Ιωνία 88-78

Ρεπό: Πρωτέας Βούλας

Η βαθμολογία

1) Παναθηναϊκός 20 905-643 262

2) Αθηναϊκός 19 816-589 227

3) Ολυμπιακός 18 862-708 154

4) Πανσερραϊκός 15 678-688 -10

5) ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας 15 732-755 -23

6) ΠΑΣ Γιάννινα 15 678-758 -80

7) Πρωτέας Βούλας 14 724-778 -54

8) Παναθλητικός 14 716-780 -64

9) ΠΑΟΚ 13 727-829 -102

10) Αμύντας 11 668-775 -107

11) Ανόρθωση Βόλου 11 644-847 -203

Η επόμενη αγωνιστική (12η, 3/1)

Ολυμπιακός-Πρωτέας Βούλας

Ανόρθωση Βόλου-ΠΑΣ Γιάννινα

Παναθηναϊκός-Αθηναϊκός Qualco

ΠΑΟΚ-Πανσερραϊκός

ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας-Αμύντας

Ρεπό: Παναθλητικός