Παναθηναϊκός - Πανσεραϊκός 90-60: Επιστροφή Σταμολάμπρου με +30
Στο παιχνίδι με το οποίο έπεσε η αυλαία της 11ης Αγωνιστικής για το πρωτάθλημα της Α1 Γυναικών ο Παναθηναϊκός επικράτησε άνετα του Πανσερραϊκού με 90-60 και έκλεισε αήττητος τον α’ γύρο του πρωταθλήματος και στην κορυφή της βαθμολογίας, όμως για τις Πράσινες, πιο σημαντική από τη νίκη, ήταν η επιστροφή της Άννας Νίκης Σταμολάμπρου.
Η Άννα Νίκη Σταμολάμπρου επέστρεψε μετά από παραπάνω από 10 μήνες στη δράση, με την αρχηγό του Παναθηναϊκού να σημειώνει και 2 πόντους.
Πρώτη σκόρερ για τον Παναθηναϊκό ήταν η Φιτζέραλντ με 25 πόντους, ενώ από τον Πανσερραϊκό η Μουρ είχε 12 πόντους και η Αλεξιά 10 πόντους και 12 ριμπάουντ.
Παναθηναϊκός-Πανσερραϊκός 90-60
Διαιτητές: Λεβεντάκος-Παπαγεωργίου Δ.-Χαϊνά
Δεκάλεπτα: 25-19, 38-32, 69-56, 90-60
Παναθηναϊκός (Ερντέμ): Φιτζέραλντ 25(4), Σταμολάμπρου 2, Κωτούλα 3(1), Μπράουν 15, Κουμαντσιώτου, Γαλανόπουλος 7(1), Πολυμένη 3(1), Βίτολα 6, Κριμίλη 14(4), Πριν 15.
Πανσερραϊκός (Κεραμιδάς): Μπέκι 10(2), Αλεξιά 10, Δούρβα 9(3), Γάκη, Κουβόρντε 4, Μουρ 12(2), Τσολακίδου, Ρόνσιεκ 9(1), Γκαράκλοβα, Γιαπιτζόγλου 3.
11η Αγωνιστική – Αποτελέσματα
Κυριακή 21/12
Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός 90-60
Σάββατο 20/12
ΠΑΟΚ-Αμύντας 77-73
Ολυμπιακός-ΠΑΣ Γιάννινα 95-60
Ανόρθωσις Βόλου-Αθηναϊκός 66-86
Παναθλητικός-Ιωνία 88-78
Ρεπό: Πρωτέας Βούλας
Η βαθμολογία
1) Παναθηναϊκός 20 905-643 262
2) Αθηναϊκός 19 816-589 227
3) Ολυμπιακός 18 862-708 154
4) Πανσερραϊκός 15 678-688 -10
5) ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας 15 732-755 -23
6) ΠΑΣ Γιάννινα 15 678-758 -80
7) Πρωτέας Βούλας 14 724-778 -54
8) Παναθλητικός 14 716-780 -64
9) ΠΑΟΚ 13 727-829 -102
10) Αμύντας 11 668-775 -107
11) Ανόρθωση Βόλου 11 644-847 -203
Η επόμενη αγωνιστική (12η, 3/1)
Ολυμπιακός-Πρωτέας Βούλας
Ανόρθωση Βόλου-ΠΑΣ Γιάννινα
Παναθηναϊκός-Αθηναϊκός Qualco
ΠΑΟΚ-Πανσερραϊκός
ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας-Αμύντας
Ρεπό: Παναθλητικός
