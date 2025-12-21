Αποκάλυψη βοηθού του Ομπράντοβιτς: «Υπέφερε, οι παίκτες δεν τον άκουγαν!»

Ο παλιός βοηθός του Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποκάλυψε το παρασκήνιο γύρω από την απόφαση του κορυφαίου προπονητή να αποχωρήσει από την Παρτίζαν.

Η κατάσταση στην Παρτίζαν παραμένει ταραχώδης και ανεξέλεγκτη μετά την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ο παλιός βοηθός του, Γιόσεπ Μαρία Ισκιέρδο, μίλησε για τα όσα συνέβησαν στον σύλλογο και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ο Σέρβος προπονητής.

Ο ίδιος εξήγησε ότι ο Ομπράντοβιτς είχε αρχίσει να σκέφτεται την αποχώρησή του περίπου ένα μήνα πριν, καθώς η κατάσταση στην ομάδα είχε φτάσει σε αδιέξοδο. «Ήταν η μοναδική λύση για να σταματήσει να υποφέρει, γιατί δεν υπήρχε άλλη διέξοδος. Οι παίκτες δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν τον τρόπο δουλειάς του», πρόσθεσε.

Το πρόβλημα, όπως τόνισε ο βοηθός του Ζοτς, δεν ήταν η εθνικότητα των παικτών, αλλά η έλλειψη κατανόησης για το τι σημαίνει Παρτίζαν και ποιος είναι ο Ομπράντοβιτς. «Υπήρχε μια ομάδα που δεν συμφωνούσε με τον τρόπο που οδηγούσε την ομάδα ο Ζέλικο, και αυτό φαινόταν ξεκάθαρα», ανέφερε και πρόσθεσε πως ο ίδιος ο Ομπράντοβιτς ζήτησε από μέρος του επιτελείου του να παραμείνει στην ομάδα παρά την αποχώρησή του.

«Η κατάσταση τον επηρέαζε σοβαρά και άρχισε να χάνει την υγεία του», ανέφερε ο Ισκιέρδο σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στους ασπρόμαυρους του Βελιγραδίου.