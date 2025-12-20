Λαρεντζάκης: Η ρομαντική πρόταση γάμου στην αγαπημένη του
Το... πρώτο βήμα για να ανέβουν τα σκαλοπάτια της εκκλησίας έκαναν οι Γιαννούλης Λαρεντζάκης και Γιώτα Γεωργοπούλου, καθώς ο διεθνής γκαρντ του Ολυμπιακού της έκανε πρόταση γάμου.
Το καλύτερο δώρο έκανε ο «Λάρι» στην αγαπημένη του ανήμερα των γενεθλίων της. Της είχε ετοιμάσει μια ευχάριστη έκπληξη καθώς της έκανε γονατιστός πρόταση γάμου, με εκείνη να του λέει το πολυπόθητο «ναι».
O 32χρονος γκαρντ του Ολυμπιακού ετοιμάζεται λοιπόν να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας και να μπει μαζί με την Γιώτα Γεωργοπούλου στο κλαμπ των... παντρεμένων.
Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο από την πρόταση γάμου
