Το... πρώτο βήμα για να ανέβουν τα σκαλοπάτια της εκκλησίας έκαναν οι Γιαννούλης Λαρεντζάκης και Γιώτα Γεωργοπούλου, καθώς ο διεθνής γκαρντ του Ολυμπιακού της έκανε πρόταση γάμου.

Το καλύτερο δώρο έκανε ο «Λάρι» στην αγαπημένη του ανήμερα των γενεθλίων της. Της είχε ετοιμάσει μια ευχάριστη έκπληξη καθώς της έκανε γονατιστός πρόταση γάμου, με εκείνη να του λέει το πολυπόθητο «ναι».

O 32χρονος γκαρντ του Ολυμπιακού ετοιμάζεται λοιπόν να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας και να μπει μαζί με την Γιώτα Γεωργοπούλου στο κλαμπ των... παντρεμένων.