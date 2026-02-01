Τρομερό ήταν το φινάλε της αναμέτρησης της Μούρθια με την Μπαρτσελόνα με τους γηπεδούχους να... κλέβουν τη νίκη από τους Μπλαουγκράνα δια χειρός Τόνι Νάκιτς.

Η Μούρθια υποδέχτηκε την Μπαρτσελόνα στην έδρα της για τη 18η αγωνιστική της Liga ACB σε μία αναμέτρηση που εξελίχθηκε αν μη τι άλλο επεισοδιακή.

Οι Καταλανοί δεν απειλήθηκαν σε κανένα σημείο του ματς διατηρώντας το προβάδισμα καθ' όλη τη διάρκεια το οποίο έφτασε και τους 16 πόντους διαφορά. Οι γηπεδούχοι δεν τα παράτησαν ποτέ και προσπαθούσαν μέχρι και το τέλος να... ροκανίσουν τη διαφορά.

Ο Τόνι Νάκιτς μετατράπηκε σε... σωτήρα, καθώς 14 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε, με το σκορ να είναι στο 81-83 υπέρ της ομάδας του Τσάβι Πασκουάλ, ευστόχησε από τις 45 μοίρες γράφοντας το 84-83 σοκάροντας την Μπαρτσελόνα για να τη ρίξει στο... καναβάτσο στην εκπνοή.

Μετά την επεισοδιακή επικράτηση της Μούρθια, οι δύο ομάδες βρίσκονται στην τρίτη θέση της βαθμολογίας με 12-6.

Η βαθμολογία της Liga ACB