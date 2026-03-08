Τριάντης: Γιατί «λύγισε» μετά το απίθανο γκολ που πέτυχε (vid)
Το γκολ της αγωνιστικής και για κάποιους της χρονιάς πέτυχε στο MLS ο Νεκτάριος Τριάντης, ο οποίος με μία... οβίδα από τα 35 μέτρα τίναξε τα αντίπαλα δίχτυα αλλά δεν έσωσε την ήττα της Μινεσότα από τη Νάσβιλ (3-1).
Ο 23χρονος χαφ άνοιξε λογαριασμό στο φετινό πρωτάθλημα και τράβηξε για ακόμη μία φορά τα βλέμματα, όμως ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η στιγμή των πανηγυρισμών του.
Ο διεθνής ποδοσφαιριστής αντί να πανηγυρίσει το τέρμα του, έδειξε τον ουρανό και έβαλε τα κλάμματα, συγκινώντας τους πάντες με αυτή την κίνηση.
Ο λόγος ήταν η απώλεια της μητέρας του τον περασμένο Ιανουάριο, με τον ίδιο να ανεβάζει και σχετικό story που έγραψε: «για σένα μαμά».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.