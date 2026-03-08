Ο Νεκτάριος Τριάντης άνοιξε λογαριασμό στο φετινό MLS με ένα τρομερό γκολ άλλα στους πανηγυρισμούς έδειξε τον ουρανό και έβαλε τα κλάμματα.

Το γκολ της αγωνιστικής και για κάποιους της χρονιάς πέτυχε στο MLS ο Νεκτάριος Τριάντης, ο οποίος με μία... οβίδα από τα 35 μέτρα τίναξε τα αντίπαλα δίχτυα αλλά δεν έσωσε την ήττα της Μινεσότα από τη Νάσβιλ (3-1).

Ο 23χρονος χαφ άνοιξε λογαριασμό στο φετινό πρωτάθλημα και τράβηξε για ακόμη μία φορά τα βλέμματα, όμως ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η στιγμή των πανηγυρισμών του.

Ο διεθνής ποδοσφαιριστής αντί να πανηγυρίσει το τέρμα του, έδειξε τον ουρανό και έβαλε τα κλάμματα, συγκινώντας τους πάντες με αυτή την κίνηση.

Ο λόγος ήταν η απώλεια της μητέρας του τον περασμένο Ιανουάριο, με τον ίδιο να ανεβάζει και σχετικό story που έγραψε: «για σένα μαμά».