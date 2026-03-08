Έντουαρντς: Έβαλε τον εαυτό του στην κορυφαία πεντάδα ever και small forward τον Τζόρνταν
Είναι ένα από τα πρόσωπα του ΝΒΑ τα τελευταία χρόνια και σίγουρα η ελπίδα των Αμερικανών για να σπάσει την κυριαρχία των Ευρωπαίων παίκτων (Αντετοκούνμπο, Γιόκιτς, Ντόντσιτς), συνεχίζοντας την κληρονομιά των θρύλων ΛεΜπρόν, Ντουράντ και Κάρι που συνεχίζουν να παίζουν.
Ο λόγος για τον Άντονι Έντουαρντς που κλήθηκε από τον Αχμάντ Ρασάντ να φτιάξει την κορυφαία πεντάδα ever. Επέλεξε να βάλει τον εαυτό του στη θέση του shooting guard, κάτι που σίγουρα θα προκαλέσει αντιδράσεις.
Τοποθέτησε τον Κάρι σαν βασικό point guard, ενώ στο «3» έβαλε τον Μάικλ Τζόρνταν. Ο Ντουράντ επιλέχθηκε για τη θέση του power forward, ενώ στο 5 μπήκε ο Σακίλ Ο'Νίλ, με τον Χακίμ Ολάζουν να χάνει για λίγο τη θέση.
Ένα παιδί που πιστεύει πολύ στις δυνατότητες του και ψάχνει το πρώτο του πρωτάθλημα με τους Τίμπεργουλβς, θέλοντας να οδηγήσει τη Μινεσότα στη Γη της Επαγγελίας!
Πολλοί έχουν συγκρίνει τις κινήσεις του Ant-Man με εκείνες που έκανε ο GOAT. Σε αρκετές περιπτώσεις μοιάζουν αρκετά, όσο φυσικά μπορείς να μπεις στην ίδια κουβέντα με τον Air. Και σίγουρα ο Τζόρνταν δεν αγγίζεται από κανέναν. Είναι one of a kind.
Steph Curry at the one.— NBA (@NBA) March 7, 2026
Anthony Edwards at the two.
Michael Jordan at the three.
KD at the four.
And at the five... 👀
Ant sat down with Ahmad Rashad and went through his all-time starting five! pic.twitter.com/dEDKgo6NQU
