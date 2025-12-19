Ολυμπιακός - Βιλερμπάν: Αιμόφυρτος στα αποδυτήρια ο Παπανικολάου
Με αίματα αποχώρησε από το παρκέ ο Κώστας Παπανικολάου.
Ο αρχηγός του Ολυμπιακού στην προσπάθειά του να παίξει άμυνα πάνω στον Βαουτιέ της Βιλερμπάν δέχθηκε χτύπημα στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να ματώσει και να αποχωρήσει άμεσα για τα αποδυτήρια προκειμένου να κάνει ράμματα.
Πάντως ο Παπανικολάου χρεώθηκε και με αμυντικό φάουλ, με τους διαιτητές να πηγαίνουν στο ριπλέι και αφού εξέτασαν τη φάση να χρεώνουν με αντιαθλητικό και τον Γάλλο ψηλό.
Ο Κώστας Παπανικολάου βέβαια έδειξε πως δεν... χαμπαριάζει από αυτά, με τον διεθνή φόργουορντ να επιστρέφει στο παρκέ με δεμένο το κεφάλι του.
