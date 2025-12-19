Group therapy στην Παρτίζαν: «Μίλησα και με τον Τζαμπάρι Πάρκερ»

Ο προπονητής της Παρτίζαν στάθηκε στη συνάντηση με τους παίκτες, αλλά και τον Τζαμπάρι Πάρκερ.

Η Παρτίζαν γνώρισε βαριά εντός έδρας ήττα από την Βίρτους Μπολόνια με 68-86 στην «Belgrade Arena», σε ένα ματς που δεν χρησιμοποιήθηκε λεπτό ο Τζαμπάρι Πάρκερ.

Μετά το τέλος του ματς ο Μίρκο Οτσόκολιτς εξήγησε τον λόγο που είχε DNP, αναφέροντας πως είναι δική του απόφαση και είδε όσα ήθελε να δει στην προπόνηση. Από την πλευρά του ο Πάρκερ τόνισε μεταξύ άλλων «Είμαι από τους καλύτερους παίκτες στην Ευρώπη και δεν έπαιξα λεπτό!».

Η κατάσταση είναι δύσκολη στην Παρτιζάν και μετά το τέλος της αναμέτρησης αποδοκιμάστηκαν οι παίκτες. Μάλιστα ένας αναπτήρας πετάχθηκε από την εξέδρα και τον έπιασε ο Ουάσινγκτον.

Πλέον παίκτες της Παρτιζάν πάιζουν στο Κάουνας κόντρα στη Ζάλγκιρις και θέλουν να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα. Ο προσωρινός προπονητής της Παρτιζάν, Μίρκο Οτσόκολιτς, επεσήμανε ότι, παρά τη βαριά ήττα από τη Βίρτους, βλέπει λόγους αισιοδοξίας στην ομάδα και πιστεύει ότι η αντίδραση των παικτών θα είναι σε πολύ υψηλότερο επίπεδο.

Για τη συζήτηση με τους παίκτες είπε: «Ουσιαστικά, όλα καταλήγουν στο γεγονός ότι οι παίκτες καταλαβαίνουν ότι ο αγώνας εναντίον της Βίρτους ήταν αποτέλεσμα του παιχνιδιού μας, δηλαδή, αυτού που δεν κάναμε. Τους δείξαμε συγκεκριμένες καταστάσεις και πραγματικά πιστεύω ότι τώρα καταλαβαίνουν πού κάναμε λάθος.

Είμαι ικανοποιημένος με τη συνάντηση, η οποία διήρκεσε περισσότερο από όσο σχεδίαζα, καθώς και με την προπόνηση. Λυπάμαι που δεν προπονηθήκαμε στη μεγάλη αίθουσα επειδή είχε πολύ κόσμο, θα ήταν πιο ευχάριστο για εμάς, αλλά δεν υπάρχουν τύψεις».

Για τα όσα είπε με τον Τζαμπάρι Πάρκερ: «Μίλησα μαζί του λίγο και ελπίζω ειλικρινά ότι θα έχει μια καλή προσέγγιση. Αυτό περιμένουμε όλοι από αυτόν».