Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης των αναμετρήσεων των δύο αιωνίων στην Stoiximan GBL, καθώς και των υπολοίπων παιχνιδιών της αγωνιστικής.

Η 13η αγωνιστική της Stoiximan GBL ρίχνει αυλαία σήμερα με τρεις αναμετρήσεις. Αρχικά στις 13:00 (ΕΡΤ2) ο Ολυμπιακός με ανεβασμένη ψυχολογία, καθώς την Παρασκευή (02/01) νίκησε το πρώτο ντέρμπι αιωνίων για το 2026 απέναντι στον Παναθηναϊκό, ταξιδεύει στην Θεσσαλονίκη για να αναμετρηθεί με τον Άρη της νέας εποχής, με μοναδικό στόχο την νίκη και τους τρεις βαθμούς που θα τον διατηρήσουν στην κορυφή της βαθμολογίας του ελληνικού πρωταθλήματος

Την ίδια ώρα (ERT Sports 1) στην Ρόδο ο Κολοσσός θα φιλοξενήσει το Μαρούσι του Ηλία Παπαθεοδώρου, στο πρώτο ματς του Άρη Λυκογιάννη στην τρίτη πλεόν θητεία του στην ομάδα των Δωδεκανήσων.

Τέλος στις 16:00 (ΕΡΤ2) ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ηττήθηκε την Παρασκευή από τους ερυθρόλευκους στην έδρα του για την Euroleague, ψάχνει μία νίκη γοήτρου, που ελπίζει να βρει σήμερα όταν θα υποδεχθεί στο «Telecom Center Athens» την Καρδίτσα.

Οι αναμετρήσεις της ημέρας