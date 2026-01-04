GBL: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ρίχνονται στη μάχη
H Stoiximan GBL επιστρέφει με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό να ρίχνονται στη μάχη της 13ης και τελευταίας αγωνιστικής του πρώτου γύρου.
Ο μεν Ολυμπιακός, λίγο πριν κοντραριστεί με Φενέρ εκτός (6/1) και Μπάγερν εντός (9/1) έχει δύσκολη αποστολή στην Θεσσαλονίκη, όπου θα αντιμετωπίσει τον Άρη.
Ο Ολυμπιακός δεν θα έχει στην διάθεσή του τους Γουόρντ και ΜακΚίσικ, ενώ ο Άρης δεν θα έχει στην διάθεσή του τους Μποχωρίδη και Χάρελ.
Ο Παναθηναϊκός, πριν ριχθεί στη μάχη της διαβολοβδομάδας απέναντι Αρμάνι εντός (6/1) και Βίρτους επίσης εντός (8/1), υποδέχεται την Καρδίτσα (16:00) στο παιχνίδι που κλείνει την αυλαία της 13ης αγωνιστικής.
Οι Πράσινοι δεν θα έχουν τον Ντίνο Μήτογλου, ο οποίος αναμένεται να χάσει και την διαβολοβδομάδα.
Τέλος, ο Κολοσσός θα υποδεχθεί το Μαρούσι στη Ρόδο, σε ένα παιχνίδι που θα παίξει μεγάλο ρόλο στην παραμονή στην Stoiximan GBL, καθώς και οι δύο είναι στο 2-9.
Αποτελέσματα-13η αγωνιστική
Σάββατο 03/01
Κυριακή 04/01
Κολοσσός-Μαρούσι (13:00)
Άρης-Ολυμπιακός (13:00)
Παναθηναϊκός AKTOR-Καρδίτσα (16:00)
Κατάταξη
1. Ολυμπιακός 11-0
2. Παναθηναϊκός 10-1
3. ΠΑΟΚ 9-3
4. ΑΕΚ 8-4
5. Προμηθέας 6-6
6. Ηρακλής 6-6
7. Μύκονος 6-6
8. Περιστέρι 5-7
9. Άρης 5-6
10. Καρδίτσα 4-7
11. Μαρούσι 2-9
12. Κολοσσός 2-9
13. Πανιώνιος 1-11
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.