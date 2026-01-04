Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ρίχνονται στη μάχη της 13ης αγωνιστικής, πριν στρέψουν το βλέμα τους στην EuroLeague και την διαβολοβδομάδα.

H Stoiximan GBL επιστρέφει με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό να ρίχνονται στη μάχη της 13ης και τελευταίας αγωνιστικής του πρώτου γύρου.

Ο μεν Ολυμπιακός, λίγο πριν κοντραριστεί με Φενέρ εκτός (6/1) και Μπάγερν εντός (9/1) έχει δύσκολη αποστολή στην Θεσσαλονίκη, όπου θα αντιμετωπίσει τον Άρη.

Ο Ολυμπιακός δεν θα έχει στην διάθεσή του τους Γουόρντ και ΜακΚίσικ, ενώ ο Άρης δεν θα έχει στην διάθεσή του τους Μποχωρίδη και Χάρελ.

Ο Παναθηναϊκός, πριν ριχθεί στη μάχη της διαβολοβδομάδας απέναντι Αρμάνι εντός (6/1) και Βίρτους επίσης εντός (8/1), υποδέχεται την Καρδίτσα (16:00) στο παιχνίδι που κλείνει την αυλαία της 13ης αγωνιστικής.

Οι Πράσινοι δεν θα έχουν τον Ντίνο Μήτογλου, ο οποίος αναμένεται να χάσει και την διαβολοβδομάδα.

Τέλος, ο Κολοσσός θα υποδεχθεί το Μαρούσι στη Ρόδο, σε ένα παιχνίδι που θα παίξει μεγάλο ρόλο στην παραμονή στην Stoiximan GBL, καθώς και οι δύο είναι στο 2-9.

Αποτελέσματα-13η αγωνιστική

Σάββατο 03/01

Κυριακή 04/01

Κολοσσός-Μαρούσι (13:00)

Άρης-Ολυμπιακός (13:00)

Παναθηναϊκός AKTOR-Καρδίτσα (16:00)

Κατάταξη

1. Ολυμπιακός 11-0

2. Παναθηναϊκός 10-1

3. ΠΑΟΚ 9-3

4. ΑΕΚ 8-4

5. Προμηθέας 6-6

6. Ηρακλής 6-6

7. Μύκονος 6-6

8. Περιστέρι 5-7

9. Άρης 5-6

10. Καρδίτσα 4-7

11. Μαρούσι 2-9

12. Κολοσσός 2-9

13. Πανιώνιος 1-11