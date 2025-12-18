Το εντυπωσιακό poster dunk του Μάλκολμ στον Γιούρτσεβεν

Ο Κόλιν Μάλκολμ έκανε ένα εντυπωσιακό κάρφωμα μπροστά στον Ομέρ Γιούρτσεβεν.

Ο Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR υποδέχεται τη Χάποελ Τελ Αβίβ στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της EuroLeague, και ο Κόλιν Μάλκολμ έβγαλε το highlight της βραδιάς στο Telekom Center Athens.

Ο φόργουορντ της Χάποελ πήρε τα βήματα και τελείωσε τη φάση με ένα εντυπωσιακό κάρφωμα μπροστά στον Ομέρ Γιούρτσεβεν, μειώνοντας σε 35-31 στα μέσα της δεύτερης περιόδου.

Μάλιστα, ο Κόλιν Μάλκολμ ήταν πρώτος σκόρερ για την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα με τον Παναθηναϊκό, γεμίζοντας τη στατιστική του με 12 πόντους, 3/3 δίποντα, 2/3 τρίποντα και 2 ριμπάουντ σε 13:58.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ φιγουράρει στην κορυφή της κατάταξης στη EuroLeague με ρεκόρ 12-4, ενώ όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, μετρά 10 νίκες σε 16 αγώνες.