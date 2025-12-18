Σε λειτουργία τέθηκαν οι ολοκαίνουργιες σουίτες του Telekom Center Athens στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Χάποελ Τελ Αβίβ στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της EuroLeague στο Telekom Center Athens.

Οι «πράσινοι» αναβαθμίζουν συνεχώς την εμπειρία του ανακαινισμένου τους γηπέδου για τους φιλάθλους της ομάδας και σε αυτό το ματς, που έχει ήδη ανακοινωθεί sold out, εγκαινίασαν και τις ολοκαίνουργιες σουίτες.

Αυτές οι σουίτες έχουν το σχήμα κάψουλας, είναι τρεις στο σύνολο και βρίσκονται σε μία εκ των τεσσάρων γωνιών του Telekom Center.