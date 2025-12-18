Ο Δημήτρης Ιτούδης δέχτηκε το χειροκρότημα από μερίδα φιλάθλων του Παναθηναϊκού πριν την έναρξη της αναμέτρησης με τη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Χάποελ Τελ Αβίβ στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της EuroLeague στο Telekom Center Athens. Οι «πράσινοι» προέρχονται από νίκη κόντρα στη Φενέρμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη και φιλοσοξούν να κάνουν το 2/2 στη διαβολοβδομάδα.

Η αναμέτρηση με την ομάδα από το Ισραήλ έχει πιο ξεχωριστό χαρακτήρα, καθώς στην άκρη του πάγκου της Χάποελ κάθεται ο Δημήτρης Ιτούδης, ο οποίος διατέλεσε βοηθός προπονητή στο τριφύλλι για 13 χρόνια από το 1999 έως το 2012. Γι' αυτό και κατά την είσοδό του στο γήπεδο, δέχθηκε χειροκρότημα από μερίδα φιλάθλων του Παναθηναϊκού, ενώ είχε και το τετ α τετ του με τον Εργκίν Άταμαν λίγο πριν το τζάμπολ του αγώνα.