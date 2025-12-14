Η Χάποελ Τελ Αβίβ μπορεί να έπαιζε με σχεδόν... μισό ρόστερ αλλά δεν είχε κανένα πρόβλημα να επιβληθεί της Μπερ Σεβά με 102-77.

Την 8η νίκη της σε ισάριθμες αναμετρήσεις του ισραηλινού πρωταθλήματος σημείωσε η Χάποελ Τελ Αβίβ η οποία συνεχίζει να εντυπωσιάζει σε όλες τις διοργανώσεις.

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη δεν είχε κανένα πρόβλημα να επιβληθεί μέσα στην έδρα της Μπερ Σεβά με 102-77 λίγο πριν υποδεχθεί τον Ερυθρό Αστέρα για την 15η αγωνιστική της Euroleague και πριν ταξιδέψει στην Αθήνα για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στο Telekom Center Athens.

Ουσιαστικά έπαιξε η... μισή ομάδα σε αυτό το ματς καθώς απουσίαζαν οι Μίτσιτς, Μπλέικνι, Τζόουνς, Μπράιαντ και Οτούρου! Ο Οντιάσε με 18 πόντους και 9/13 εντός παιδιάς ήταν ο καλύτερος για τη Χάποελ, ενώ ακολούθησαν σε απόδοση οι Τιμόρ (13π.), Μάλκολμ (12π.), Μπλέιζερ (11π.), Γκινάτ (11π.) και Μότλεϊ (10π.).

Τα δεκάλεπτα: 22-25, 41-57, 62-79, 77-102.