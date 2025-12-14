Γιασικεβίτσιους: Πένθος για Σάρας, δεν θα κοουτσάρει το Φενέρ-Εφές
Η Φενέρμπαχτσε, επόμενη αντίπαλος και του Παναθηναϊκού AKTOR στην Euroleague, αντιμετωπίζει την Αναντολού Εφές στο μεγάλο ντέρμπι του πρωταθλήματος Τουρκίας.
Στον πάγκο ωστόσο δεν θα βρίσκεται ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και αυτό διότι πενθεί στην απώλεια του πεθερού του και πατέρα της Άννας Δούκα-Γιασικεβίτσιους, Σπύρου Δούκα.
Ο Λιθουανός τεχνικός βρίσκεται στην Κέρκυρα όπου θα πραγματοποιηθεί η εξόδιος ακολουθία.
Η ανακοίνωση της Φενέρμπαχτσε
«Ο πολύτιμος πατέρας της συζύγου του προπονητή μας Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, Άννα Γιασικεβίτσιους, Σπύρος Δούκας, απεβίωσε.
Ευχόμαστε ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του εκλιπόντος και εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια Γιασικεβίτσιους και σε όλους τους οικείους τους.
Ο προπονητής μας δεν θα μπορέσει να βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας μας στον αποψινό αγώνα με την Αναντολού Εφές, καθώς παρευρίσκεται στην κηδεία μαζί με την οικογένειά του.»
Başantrenörümüz Sarunas Jasikevicius’un eşi Anna Jasikevicius’un kıymetli babası Spyros Doukas vefat etmiştir.— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) December 14, 2025
Merhuma Allah’tan rahmet, Jasikevicius ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı diliyoruz.
Başantrenörümüz, ailesiyle birlikte cenazeye katıldığı için bu akşamki Anadolu… pic.twitter.com/BawMeVXmte
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.