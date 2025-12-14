Σε πένθος βυθίστηκε η οικογένεια του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους καθώς έφυγε από την ζωή ο πεθερός του και πατέρας της συζύγου του, Άννας Δούκα-Γιασικεβίτσιους.

Η Φενέρμπαχτσε, επόμενη αντίπαλος και του Παναθηναϊκού AKTOR στην Euroleague, αντιμετωπίζει την Αναντολού Εφές στο μεγάλο ντέρμπι του πρωταθλήματος Τουρκίας.

Στον πάγκο ωστόσο δεν θα βρίσκεται ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και αυτό διότι πενθεί στην απώλεια του πεθερού του και πατέρα της Άννας Δούκα-Γιασικεβίτσιους, Σπύρου Δούκα.

Ο Λιθουανός τεχνικός βρίσκεται στην Κέρκυρα όπου θα πραγματοποιηθεί η εξόδιος ακολουθία.

Η ανακοίνωση της Φενέρμπαχτσε

«Ο πολύτιμος πατέρας της συζύγου του προπονητή μας Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, Άννα Γιασικεβίτσιους, Σπύρος Δούκας, απεβίωσε.

Ευχόμαστε ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του εκλιπόντος και εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια Γιασικεβίτσιους και σε όλους τους οικείους τους.

Ο προπονητής μας δεν θα μπορέσει να βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας μας στον αποψινό αγώνα με την Αναντολού Εφές, καθώς παρευρίσκεται στην κηδεία μαζί με την οικογένειά του.»