Η Φενέρ μπορεί να μην είχε τον Γιασικεβίτσιους στον πάγκο αλλά κατάφερε να κερδίσει την Εφές στο μεγάλο ντέρμπι του τουρκικού πρωταθλήματος με 97-94 στην παράταση.

Δύο 24ωρα πριν υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό AKTOR για την 16η αγωνιστική της Euroleague, η Φενέρμπαχτσε ήταν η μεγάλη νικήτρια στο ντέρμπι με την Εφές.

Με τους Γκαρσία και Μακσβίτις να... ηγούνται από την άκρη του πάγκου λόγω της απουσίας του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους μετά τον θάνατο του πεθερού του, η Φενέρ «χάλασε» και το ντεμπούτο του Πάμπλο Λάσο ο οποίος πραγματοποίησε την πρώτη του εμφάνιση ως προπονητής της Αναντολού Εφές.

Η Εφές, μάλιστα, είχε την ευκαιρία να «κλέψει» τη νίκη στην «Ulker Sports Arena» με τη λήξη της κανονικής περιόδου, αλλά το ανάποδο layup του Βενσάν Πουαριέ (ύστερα από εξαιρετικό play του Λάσο στα 3'' πριν από το τέλος) δεν βρήκε στόχο. Κάπως έτσι το ντέρμπι οδηγήθηκε στην παράταση, εκεί όπου η Φενέρ έφτασε στην τελική επικράτηση ύστερα από καθοριστικό τρίποντο του Μέλι ο οποίος είχε δώσει αέρα πέντε πόντων (92-87) στην ομάδα του.

Πρώτος σκόρερ για την Φενέρμπαχτσε ήταν ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς με 22 πόντους, 3 ασίστ και 3 ριμπάουντ, ενώ οι Ντέβον Χολ πρόσθεσε άλλους 21 πόντους με 3/4 τρίποντα. Πολύ καλή και κομβική και η παρουσία του Νικολό Μέλι ο οποίος τελείωσε το ντέρμπι έχοντας 16 πόντους με 4/7 τρίποντα, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Για λογαριασμό της Εφές ήταν εξαιρετικός ο Σεμούς Χαζέρ, ο οποίος μέτρησε 31 πόντους και έχοντας 7/11 δίποντα, 2/2 τρίποντα και 11/13 βολές. Οι Γουάιλερ-Μπαμπ και Αζάια Κορντινιέ με 16 και 11 πόντους αντίστοιχα.

Τα δεκάλεπτα: 27-15, 47-39, 69-67, 83-83 (κ.α.), 97-94 (παρ.)