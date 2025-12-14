Ο Αλέξα Αβράμοβιτς στάθηκε άτυχος για άλλη μια φορά τους τελευταίους μήνες.

Δεν φεύγει το... μαύρο σύννεφο πάνω από τον Αλέξα Αβράμοβιτς. Ο Σέρβος γκαρντ συνεχίζει να αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμών αυτή τη σεζόν.

Από τότε που μετακόμισε στο Ντουμπάι, ο έμπειρος μπασκετμπολίστας αντιμετωπίζει το ένα πρόβλημα μετά το άλλο.

Στο Eurobasket, τραυματίστηκε στη φτέρνα και στη συνέχεια χτύπησε το γόνατό του στο Ντουμπάι. Σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης, αντιμετωπίζει έναν ακόμη σοβαρό τραυματισμό. Σύμφωνα με το Okko Sport, ο Αβράμοβιτς έσπασε το ένα πλευρό και ράγισε το άλλο.

Η μέση περίοδος ανάρρωσης από αυτό το είδος τραυματισμού είναι έξι έως οκτώ εβδομάδες. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, ο Αβράμοβιτς θα χάσει τον αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα στις 30 Ιανουαρίου και το ερώτημα είναι αν θα είναι έτοιμος για τη μονομαχία με την Παρτιζάν στις 9 Φεβρουαρίου.

Ο Αβράμοβιτς έπαιξε τέσσερις αγώνες στην Euroleague αυτή τη σεζόν, έχοντας κατά μέσο όρο 11,5 πόντους και τρεις ασίστ.