Περιστέρι και Ολυμπιακός είναι έτοιμοι για την αναμέτρηση της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL. Αναλυτικά οι 12άδες.

Περιστέρι και Ολυμπιακός είναι έτοιμοι για την μεταξύ τους αναμέτρηση, με τους Βασίλη Ξανθόπουλο και Γιώργο Μπαρτζώκα να επιλέγουν τις 12άδες που θα παρατάξουν.

Ο Βλάντο Γιάνκοβιτς είναι εκτός από το Περιστέρι, το οποίο θέλει να τον προφυλάξει. Από την άλλη, ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης έμεινε εκτός από τους Έλληνες του Ολυμπιακού, ενώ νοκ άουτ είναι επίσης οι Γουόρντ και ΜακΚίσικ.

Αναλτικά η 12άδα του Ολυμπιακού:

Γουόκαπ, Νιλικίνα, Λι, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Αντετοκούνμπο, Χολ, Φουρνιέ

Αναλυτικά η 12άδα του Περιστερίου:

Νίκολς, Καρντένας, Φαν Τούμπεργκεν, Πετρακης, Πέιν, Ιτούνας, Μουράτος, Θωμάκος, Αμπερκρόμπι, Κακλαμανάκις, Χάρις, Παπαγεωργίου