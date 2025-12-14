Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε φραστικό επεισόδιο στο ημίχρονο της αναμέτρησης του Ολυμπιακού απέναντι στο Περιστέρι, καθώς είχε έντονο διάλογο με οπαδούς που κάθονταν δίπλα από τη φυσούνα.

Οι ψυχραιμότεροι μπήκαν στη μέση και το περιστατικό τελείωσε άμεσα, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να πηγαίνει στα αποδυτήρια.

