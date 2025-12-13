Κούβαρης στο Gazz Floor: «Τι ισχύει με Γιούρτσεβεν και Σίλβα στον Παναθηναϊκό»

Ο Γιώργος Κούβαρης παρέθεσε στην εκπομπή «Gazz Floor by Novibet» τα δεδομένα όσον αφορά την παραμονή ή όχι του Γιούρτσεβεν στον Παναθηναϊκό αλλά και το τι ισχύει με τον Σίλβα.

Αρκετή κουβέντα έγινε στην εκπομπή «Gazz Floor by Novibet» αναφορικά με τα δεδομένα που επικρατούν στις τάξεις του Παναθηναϊκού για πιθανή ενίσχυση στην frontline. Ο Γιώργος Κούβαρης έδωσε το ρεπορτάζ και τα όσα ισχύουν στην περίπτωση του Ομέρ Γιούρτσεβεν αλλά και στον Κρις Σίλβα.

«Όλα δείχνουν σε αποχώρηση του Γιούρτσεβεν έως το τέλος του χρόνου. Θα μου προκαλέσει μεγάλη έκπληξη εάν θα βρίσκεται στον Παναθηναϊκό και το 2026. Βρίσκεται ενάμιση χρόνο στον Παναθηναϊκό και ό,τι είχε να δείξει, το έδειξε. Θεωρώ ότι ασχέτως με τα όσα λέει ο Άταμαν ότι δεν ψάχνουμε σέντερ, οι πληροφορίες λένε ότι ο Παναθηναϊκός κοιτάζει παίκτες στην αγορά.

Το όνομα που είχαμε αναφέρει έτσι και αλλιως υπάρχει στην ατζέντα του Παναθηναϊκού αλλά είναι λίγο διστακτικοί γιατί δεν τον συνοδεύει και το καλύτερο δυνατό feedback. Από την άλλη υπάρχει και η άλλη όψη του νομίσματος και ισχύει και για τον Παναθηναϊκό και για τον Ολυμπιακό, μην πάθουμε τα ίδια όπως με τον Καμπενγκέλε ο οποίος έχει παέι στην Ντουμπάι και θεωρώ ότι και οι δύο αιώνιοι θα τον ήθελαν τώρα στο ρόστερ τους, ασχέτως τα όσα είχαν ακουστεί για τον χαρακτήρα του. Γιατί μπορεί αύριο-μεθαύριο να πάει ο Σίλβα σε άλλη ομάδα της Euroleague , να βγάλει μάτια και να χτυπούν μετά τα κεφάλια τους στον τοίχο.»

Και στάθηκε στο ενδιαφέρον που υπάρχει για τον Σίλβα και από άλλες ομάδες της Euroleague: «Βρίσκεται στην Αθήνα ο ατζέντης του, ο Ισραηλινός Εχούντ Μπαρνέα. Απ' ότι λένε οι πληροφορίες έχει ήδη στα χέρια του καλή πρόταση από την Μπαρτσελόνα με πολύ καλά χρήματα ενώ είναι στο κόλπο και η Φενέρμπαχτσε. Ο ίδιος, βέβαια, λόγω και της φιλίας του με τον Κέντρικ Ναν θέλει να μείνει στην Αθήνα. Ενδεχομένως έως την Κυριακη, αν όχι τις αμέσως επόμενες ημέρες να έχει ξεκαθαρίσει το όλο θέμα.»