Παναθηναϊκός: Δυναμικό «παρών» από 1.200 φίλους των «πρασίνων»
Σχεδόν... πρασίνισε το «Unipol Forum» του Μιλάνου από τους φίλους του Παναθηναϊκού οι οποίοι έχουν πάρει θέση στις εξέδρες του γηπέδου.
Το «τριφύλλι» θα έχει την συμπαράσταση 1.200 και πλέον φιλάθλων του οι οποίοι θα ενισχύσουν την προσπάθεια της ομάδας του Εργκίν Άταμαν.
Εκτός του ότι έχουν δημιουργήσει έναν συγκεκριμένο «πυρήνα» στο ένα πέταλο υπάρχουν και πολλοί που είναι διασκορπισμένοι σε κάθε γωνιά του κλειστού.
Και όλα αυτά τη στιγμή που η ποδοσφαιρική ομάδα του Παναθηναϊκού δίνει κρίσιμο ευρωπαϊκό παιχνίδι με την Πλζεν και αν μη τι άλλο θα τραβήξει τα βλέμματα και στην μικρή οθόνη.
ALWAYS with #PAOFans on our side! ☘️— Panathinaikos BC (@Paobcgr) December 11, 2025
Let’s go! 💪#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/9GrlgQ9PXy
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.