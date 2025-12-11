Οι φίλοι του Παναθηναϊκού δίνουν βροντερό «παρών» στο «Unipol Forum» ενόψει του αγώνα με την γηπεδούχο Αρμάνι Μιλάνο.

Σχεδόν... πρασίνισε το «Unipol Forum» του Μιλάνου από τους φίλους του Παναθηναϊκού οι οποίοι έχουν πάρει θέση στις εξέδρες του γηπέδου.

Το «τριφύλλι» θα έχει την συμπαράσταση 1.200 και πλέον φιλάθλων του οι οποίοι θα ενισχύσουν την προσπάθεια της ομάδας του Εργκίν Άταμαν.

Εκτός του ότι έχουν δημιουργήσει έναν συγκεκριμένο «πυρήνα» στο ένα πέταλο υπάρχουν και πολλοί που είναι διασκορπισμένοι σε κάθε γωνιά του κλειστού.

Και όλα αυτά τη στιγμή που η ποδοσφαιρική ομάδα του Παναθηναϊκού δίνει κρίσιμο ευρωπαϊκό παιχνίδι με την Πλζεν και αν μη τι άλλο θα τραβήξει τα βλέμματα και στην μικρή οθόνη.