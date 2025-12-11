Euroleague Fantasy Rules: Οι δημοσιογράφοι του Gazzetta αναλύουν τις τοπ επιλογές της 15ης αγωνιστικής

Η 15η αγωνιστική της Euroleague βρίσκεται προ των πυλών και οι δημοσιογράφοι του Gazzetta παρουσιάζουν τις ομάδες τους στο νέο Euroleague Fantasy Rules powered by bwin.

Παίκτες έρχονται, προπονητές φεύγουν, δεδομένα αλλαζουν. Το τοπίο στη Euroleague παραμένει ρευστό και μέσα σε αυτό οι 20 «μονομάχοι» συνεχίζουν το κυνήγι για την κορυφή και τις θέσεις που οδηγούν τουλάχιστον στα play-in.

Παράλληλα, οι αμφίρροπες καταστάσεις συνεχίζονται και στο Euroleague Fantasy Challenge, presented by bwin!

Μετά από μία αγωνιστική που περιλάμβανε... απογοητεύσεις και δυσαρέστησε πολλούς fantasy managers, στο νέο επεισόδιο της σειράς vidcast του Gazzetta, Euroleague Fantasy Rules παρέα με την bwin, επίσημη χορηγό του Euroleague Fantasy, οι Ευτυχία Οικονομίδου και Νίκος Καρφής ετοιμάζονται για... εκδίκηση και παρουσιάζουν τις επιλογές τους για τη 15η αγωνιστική.

Δες το βίντεο, πάρε ιδέες και κέρδισε μια θέση στην κορυφή της κατάταξης:

Και μην ξεχνάς, αν θες κι εσύ να κοντραριστείς με τις ομάδες των δημοσιογράφων του Gazzetta, έλα στη λίγκα του Euroleague Fantasy... Rules.

Κωδικός: 116450-CGISY