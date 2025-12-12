Μπενίτεθ: «Κρέντιτ για την προσπάθεια, βελτίωση στις αποφάσεις στο τελευταίο τρίτο»

Τα όσα είπε ο Ράφα Μπενίτεθ στην συνέντευξη Τύπου μετά την εντός έδρας ισοπαλία με την Βικτόρια Πλζεν.

Ο Ράφα Μπενίτεθ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την προσπάθεια των παικτών, αλλά όχι και για το αποτέλεσμα στην συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε μετά την λήξη του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Βικτόρια Πλζεν, όπου οι «πράσινοι» έμειναν στο 0-0 με τους Τσέχους.

Ο Ισπανός τεχνικός τόνισε πως πρέπει να δώσουμε κρέντιτ στην ομάδα για την προσπάθειά της, αφού προσπάθησε με πολλούς τρόπους να διασπάσει την πολυπρόσωπη άμυνα των Τσέχων, οι οποίοι αμύνονταν σωστά, είχαν καλή φυσική κατάσταση και συνάμα μπορούσαν να απειλήσουν με αντεπιθέσεις.

Εκείνος εξήγησε πως δεν υπήρχε πρόβλημα με τον τρόπου που επιτέθηκε η ομάδα του, ωστόσο σίγουρα χρειάζεται εκείνη να βελτιωθεί στις αποφάσεις της στο τελευταίο τρίτο του γηπεδου, αφού αυτό ήταν που της έλειψε απόψε.

Τα λόγια του Ράφα Μπενίτεθ

Για το αν ήταν ψυχολογικό το πρόβλημα ή χαρακτηριστικών παικτών:

«Πρέπει να καταλάβουμε τα χαρακτηριστικά των παικτών μας. Ήταν καλοί αμυντικά, έτρεχαν πολύ και ταυτόχρονα ήταν απειλητικοί. Κάναμε σουτ, σέντρες, ατομικές προσπάθειες με τον Ανάς και τον Τετέ, αλλά δεν σκοράραμε. Προσπαθήσαμε με πολλούς τρόπους. Δεν ήταν θέμα αυτοεποίθησης. Η ευστοχία στην τελευταία μπάλα δεν ήταν η κατάλληλη. Αλλάζουμε πλευρές, πηγαίναμε σ' ένα 1vs1 και πολλά ακόμη, αλλά δεν καταφέραμε. Τουλάχιστον η ομάδα προσπαθούσε»

Για τις επιλογές για την ενδεκάδα και αν σημαίνει κάτι:

«Θέλαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό σήμερα. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε περισσότερο ανταγωνισμό για τις θέσεις αυτές, όπως στα αριστερά τώρα που λείπει ο Κυριακόπουλος».

Για το στυλ ποδοσφαίρου σήμερα:

«Όταν παίζουν τόσο βαθιά, είναι καλοί από φυσικές δυνάμεις, τότε πρέπει να βρεις άλλος τρόπο και κάνεις σέντρες. Ακόμα κι αν δεν πάρεις την κεφαλιά, πρέπει να πάρεις την μπάλα και να διατηρήσεις την επίθεση και την πίεση. Πρέπει να δώσουμε κι ένα κρέντιτ στην ομάδα. Δεν μπορείς να παραπονεθείς για την προσπάθεια της ομάδας. Πρέπει να βελτιωθούμε στον τομέα των αποφάσεων στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, τον δυσκολότερο στο ποδόσφαιρο».

Για την πρόκριση μετά το αποψινό αποτέλεσμα:



«Η ίδια κατάσταση είναι ακόμα και σήμερα που δεν κερδίσαμε. Θα είμαστε μέσα στις θέσεις που δίνουν πρόκριση και από Γενάρη θα προσπαθήσουμε να βελτιωθούμε για να ανέβουμε περισσότερο».