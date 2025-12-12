Σιώπης: «Αποτυχία το 0-0, χάθηκε τεράστια ευκαιρία»

Απογοητευμένος, ρεαλιστής και ειλικρινής εμφανίστηκε στις δηλώσεις του ο Μανώλης Σιώπης μετά το 0-0 του Παναθηναϊκού εναντίον της Βικτόρια Πλζεν στο ΟΑΚΑ.

Ο Μανώλης Σιώπης υπογράμμισε ότι ο Παναθηναϊκός στο 0-0 εναντίον της τσέχικης ομάδας δεν εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι από το α’ ημίχρονο αγωνίστηκε με αριθμητικό πλεονέκτημα, χαρακτήρισε «αποτυχία» το αποτέλεσμα και τόνισε οι φίλοι του Τριφυλλιού θα είναι ικανοποιημένοι μόνο με την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Είπε μεταξύ άλλων: «Από τη στιγμή που ο αντίπαλος έμεινε με δέκα παίκτες, το καλύτερο μας διάστημα ήταν το επόμενο 10λεπτο. Εκεί δημιουργήσαμε και κάναμε κάποιες φάσεις. Μετά, όταν έπαιξαν με πέντε παίκτες πίσω, χάσαμε τη δημιουργία μας, δεν είχαμε πολλούς χώρους και μετά κύλησε ένα β’ ημίχρονο με λίγες φάσεις, νομίζω μόνο μια – δυο φάσεις και ήρθε τελικά το 0-0. Για εμάς είναι αποτυχία το 0-0 γιατί έπαιζαν με παίκτη λιγότερο. Κοιτάμε τη συνέχεια. Χάθηκε μία τεράστια ευκαιρία γι’ αυτό λέω ότι είναι αποτυχία το 0-0 για εμάς» τόνισε ο διεθνής μέσος.

Για τις αποδοκιμασίες των φίλων του Τριφυλλιού στο τέλος του αγώνα, είπε: «Έτσι όπως έχουμε καταφέρει και έχουμε φέρει τη σεζόν εμείς με τα πολλά κακά αποτελέσματα στο πρωτάθλημα, πίεση θα υπάρχει γιατί πρέπει να είμαστε στην κορυφή του πρωταθλήματος, στις κορυφαίες ομάδες του Γιουρόπα Λιγκ και δεν ήμαστε. Ο κόσμος θα γλυκαθεί μόνο αν φέρουμε το πρωτάθλημα. Στην Ευρώπη θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Στην Ουγγαρία πρέπει να πάμε και να πάρουμε τη νίκη».