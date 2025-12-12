Μπενίτεθ: «Κανείς δεν μπορεί να παραπονεθεί, κάναμε ό,τι μπορούσαμε»

Οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ μετά τη «λευκή» ισοπαλία του Παναθηναϊκού με τη Βικτόρια Πλζεν στο Ολυμπιακό Στάδιο.

O Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να αξιοποιήσει το αριθμητικό πλεονέκτημα που είχε για περίπου μια ώρα, καθώς «κόλλησε» στην ισοπαλία δίχως σκορ (0-0) κόντρα στη Βικτόρια Πλζεν. Ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε μετά το ματς και στάθηκε στην προσπάθεια των ποδοσφαιριστών του, η οποί δε μετουσιώθηκε σε γκολ.

Οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ

«Δεν είναι εύκολο όταν έχεις τόσο μεγάλη κατοχή, όταν είσαι τόσο κοντά στην αντίπαλη περιοχή στο τέλος να μην παίρνεις το αποτέλεσμα που θέλεις. Νομίζω ότι ήταν σημαντικό για μας ότι ελέγξαμε το παιχνίδι, πιέσαμε πάρα πολύ τον αντίπαλο, ήμασταν πολύ κοντά στο δικό του τρίτο, δημιουργήσαμε αρκετές ευκαιρίες, αλλά δυστυχώς δεν καταφέραμε να βρούμε το γκολ που θέλαμε.

Σίγουρα, δεν τα καταφέραμε από τη στιγμή που δημιουργηθεί αυτή η συνθήκη με 10 ποδοσφαιριστές. Θέλαμε πολύ να νικήσουμε τον σημερινό αγώνα. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε με μία μεγάλη προσπάθεια. Από εκεί και πέρα, πρέπει να συγκεντρωθούμε στον επόμενο αγώνα του πρωταθλήματος που είναι με τον Βόλο και όταν έρθει πια η ώρα για να σκεφτούμε ξανά το Europa League θα το κάνουμε.

Κι εμείς είμαστε πολύ απογοητευμένοι που δεν καταφέραμε να νικήσουμε. Θέλαμε πάρα πολύ τη νίκη που θα μας έφερνε ακόμα πιο κοντά και σε πολύ καλύτερο μομέντουμ στη διοργάνωση, αλλά δυστυχώς δεν μπορέσαμε να νικήσουμε.

Κανείς δεν μπορεί να παραπονεθεί για την προσπάθεια των παικτών, προσπαθήσαμε με πάρα πολλούς τρόπους να διασπάσουμε την αντίπαλη άμυνα, είτε με σέντρες, είτε με κόντρες ένας εναντίον ενός, κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να τα καταφέρουμε. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Έτσι, είναι το ποδόσφαιρο, υπάρχει και η νίκη, αλλά για μας ήταν και πάρα πολύ σημαντικό να κερδίσουμε τον αγώνα, δεν τα καταφέραμε και συνεχίζουμε».