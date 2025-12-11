Ο Ερυθρός Αστέρας τιμωρήθηκε από τη EuroLeague με πρόστιμο και μερικό κλείσιμο έδρας.

Η Μπαρτσελόνα πέρασε από το Βελιγράδι, επικρατώντας του Ερυθρού Αστέρα στη 14η αγωνιστική της EuroLeague, με τη συζήτηση όμως να στρέφεται στον Κέβιν Πάντερ για εξωαγωνιστικούς λόγους.

Ο Αμερικανός ύψωσε το μεσαίο του δάχτυλο προς τους οπαδούς του Ερυθρού Αστέρα, κατά την αποχώρησή του από το παρκέ, όταν και έγινε αποδέκτης υβριστικών συνθημάτων. «Ο κόσμος φωνάζει συνεχώς το όνομά μου, μου λένε τρελά πράγματα. Εσείς βλέπετε μόνο ότι εγώ έδειξα το μεσαίο δάχτυλο, αλλά δεν ακούτε τι μου φωνάζουν», είπε χαρακτηριστικά.

Να υπενθυμίσουμε πως ο Κέβιν Πάντερ φόρεσε τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα, μετά το πέρασμά του από τον Ολυμπιακό το 2019, αλλά συνδέθηκε με την Παρτίζαν στην οποία και αγωνίστηκε για μία τριετία από το 2021 ως το 2024.

Η Euroleague Basketball ανακοίνωσε την πειθαρχική απόφαση σχετικά με τα περιστατικά που σημειώθηκαν στο εν λόγω ματς.

Συγκεκριμένα, τιμώρησε τον Ερυθρό Αστέρα με πρόστιμο ύψους 8.000€ και με αγώνα που θα διεξαχθεί με περιορισμένη χωρητικότητα στο 80%, συμπεριλαμβανομένου του κλεισίματος συγκεκριμένων τομέων, λόγω προσβλητικών συνθημάτων από τους φιλάθλους της προς τον παίκτη της φιλοξενούμενης ομάδας (Πάντερ), τους διαιτητές και οποιονδήποτε σχετίζεται με την Μπαρτσελόνα.