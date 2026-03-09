Ο Εμπούκα Ιζούντου κάνει... γκελ σε πολλές ομάδες της Euroleague, ενώ και ο Ερυθρός Αστέρας θέλει να τον κρατήσει.

Περιζήτητος είναι ο ψηλός του Ερυθρού Αστέρα. Σύμφωνα με το BasketNews, ο Ιζούντου εξετάζει την πιθανότητα να παραμείνει στην ομάδα της Σερβίας, όμως προσελκύει επίσης σημαντικό ενδιαφέρον από αρκετές κορυφαίες ομάδες της EuroLeague.

Ο παίκτης εντάχθηκε στον Ερυθρό Αστέρα το 2025 με μονοετές συμβόλαιο με οψιόν για μια ακόμη σεζόν, αλλά η δυνατή πρώτη του σεζόν στην EuroLeague αύξησε γρήγορα την αξία του στην αγορά.

Και οι δύο πλευρές έχουν ρήτρες εξαίρεσης στο συμβόλαιό τους ενόψει της σεζόν 2026–27 και μένει να δούμε που τον θα τον βρει η επόμενη σεζόν. Ο 29χρονος ψηλός έχει μέσο όρο 7,8 πόντους, 4,2 ριμπάουντ και 10 ριμπάουντ σε μόλις 14 λεπτά ανά αγώνα, ενώ σουτάρει με 69,7% στα δίποντα.

Την περασμένη σεζόν ήταν κομβικός για τη Γαλατάσαραϊ φτάνοντας μέχρι τον τελικό του BCL στη SUNEL Arena.