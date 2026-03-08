Ο Ερυθρός Αστέρας, έχοντας ως κορυφαίο τον Κόντι Μίλερ - ΜακΙντάιρ επικράτησε της Κλουζ Νάποκα με 85-97.

Το σύνολο του Σάσα Ομπράντοβιτς εκμεταλλεύτηκε τα υψηλά ποσοστά που είχε από τον δίποντο (56, 76%) και με τον Κόντι Μίλερ ΜάκΙντάιρ να είναι σε μεγάλη βραδιά, πετυχαίνοντας 27 πόντους, έφτασε ως το θετικό αποτέλεσμα.

Κορυφαίος του αγώνα ήταν ο ΜαΚιντάιρ ο οποίος τελείωσε την αναμέτρηση με 27 πόντους (7/9 τρίποντα) και... οδήγησε την ομάδα του προς τη νίκη. Για την Κλουζ ξεχώρισε ο Μολίναρ με 25 πόντους.

Πλέον ο Ερυθρός Αστέρας έχει μπροστά του τον αγώνα κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, για την 31η αγωνιστική της EuroLeague.

Τα δεκάλεπτα: 30-26, 46-41, 65-78, 85-97