Δείτε τους απόντες των αναμετρήσεων της 15ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Όλα είναι έτοιμα για το τζάμπολ της 15ης αγωνιστικής της EuroLeague με το ματς της ημέρας να είναι εκείνο της Αρμάνι με τον Παναθηναϊκό στο Μιλάνο.

Οι απουσίες των αναμετρήσεων

Μακάμπι – Βιλερμπάν (21:05, Novasports Start)

Η Μακάμπι δεν θα έχει στη διάθεσή της τον Ντάουτιν, ενώ ο νεοαποκτηθείς Χάνκινς δύσκολα θα προλάβει να αγωνιστεί. Για τη Βιλερμπάν, ο Τζάκσον έχει τεθεί νοκ άουτ και ο Λάιτι παραμένει αμφίβολος.

Αρμάνι – Παναθηναϊκός AKTOR (21:30, Novasports Prime)

Η Αρμάνι Μιλάνο αντιμετωπίζει σημαντικές απουσίες: Ντιόπ και Σέστινα είναι εκτός, ενώ Μπράουν, Φλακαντόρι, Γκούντουριτς, Μάνιον και Τονούτ είναι αμφίβολοι, αν και ο Σέρβος αναμένεται ανα αγωνιστεί. Ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στο Μιλάνο χωρίς τους Χολμς, Όσμαν και Λεσόρ.

Βαλένθια – Αναντολού Εφές (21:30, Novasports 5)

Η Βαλένθια δεν υπολογίζει στον Λόπεθ-Αροστέγι, ενώ Μπαντιό και Κέι είναι αμφίβολοι. Από την άλλη, η Εφές συνεχίζει χωρίς τους Ντόζιερ, Λάρκιν, Παπαγιάννη και Πουαριέ.

Παρί – Ζάλγκιρις (21:45, Novasports 6)

Για την Παρί, ο Γουίλις δίνεται αμφίβολος, την ώρα που οι Μπουτκεβίτσιους και Γκιεντράιτις θα λείψουν σίγουρα από τη Ζάλγκιρις. Ο Μπραζντέικις θα αποτελέσει game time decision

Ρεάλ – Μπασκόνια (22:00, Novasports 4)

Η Ρεάλ περιμένει να δει αν ο Λάιλς θα προλάβει το ματς, ενώ η Μπασκόνια έχει επίσης ερωτήματα στους Φόστερ και Ομορούγι. Εκτός μάχης για τους Βάσκους παραμένει ο Σεντεκέρσκις.