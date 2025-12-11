Σα Πίντο: «Περήφανος που ήμουν μέλος της αιώνιας ιστορίας του ΟΦΗ»

Σα Πίντο: «Περήφανος που ήμουν μέλος της αιώνιας ιστορίας του ΟΦΗ»

Sa Pinto

Ο άλλοτε προπονητής του ΟΦΗ, Ρικάρντο Σα Πίντο, έστειλε το μήνυμα του για τη συμπλήρωση ενός αιώνα ομιλίτικης ιστορίας.

Η «οικογένεια» του ΟΦΗ γιορτάζει αυτές τις ημέρες για τη συμπλήρωση 100 χρόνων του συλλόγου. Μεταξύ των αμέτρητων προσώπων που έχουν «υπηρετήσει» τον Όμιλο σε αυτή την πάροδο των ετών είναι ο Ρικάρντο Σα Πίντο.

Ο Πορτογάλος τεχνικός είχε κοουτσάρει τους Κρητικούς τη σεζόν 2013-14, στην οποία οι Ασπρόμαυροι βγήκαν στην 6η θέση, ενώ τους έφτασε μέχρι τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας, όπου παρά τη νίκη στο πρώτο ματς (1-0) ο μετέπειτα Κυπελλούχος Παναθηναϊκός πήρε την πρόκριση.

Ο Σα Πίντο, ο οποίος πλέον εργάζεται στο Ιράν για λογαρισμό της Εστεγκάλ, με story του στο Instagram έστειλε το μήνυμα του για την ιστορική «επέτειο» της ομάδας.

«Παρήφανος που ήμουν μέλος αυτής της εκατονταετούς ιστορίας. Χαρούμενη επέτειο των 100 χρόνων ΟΦΗ», αναφέρει το story του 53χρονου κόουτς.

 

Ρικαρντο

     

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα