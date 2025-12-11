Πασκουάλ για Βεζένκοβ: «Ένας από τους καλύτερους στην EuroLeague… ή ο καλύτερος!»

Ο Τσάβι Πασκουάλ μίλησε ενόψει της αναμέτρησης της Μπαρτσελόνα με τον Ολυμπιακό (12/12, 21:30) και μεταξύ άλλων αποθέωσε τον Σάσα Βεζένκοβ.

Η Μπαρτσελόνα, υποδέχεται τον Ολυμπιακό (12/12, 21:30), στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Ο Τσάβι Πασκουάλ σε δηλώσεις του για την αναμέτρηση μίλησε με αποθεωτικά λόγια για τον Σάσα Βεζνέκοβ, τονίζοντας πως είναι από τους καλύτερους παίκτες της διοργάνωσης.

Αναλυτικά όσα είπε ο Τσάβι Πασκουάλ:

«Πρόκειται για μια ομάδα που είναι με τον προπονητή της εδώ και πολύ καιρό, έχει ένα πολύ συγκεκριμένο DNA και παίζει σχεδόν ενστικτωδώς. Ο πυρήνας της ομάδας είναι μαζί εδώ και πολλά χρόνια. Αμυντικά, είναι πάντα σε πολύ καλή θέση, μια κορυφαία ομάδα στην Ευρωλίγκα, με ένα ρόστερ που τους επιτρέπει να μην αντιλαμβάνονται σχεδόν καθόλου σημαντικούς τραυματισμούς. Αναμφίβολα θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι στο Παλάου.

Είναι αυτό που είναι. Είναι τρελό, αλλά είναι το πρόγραμμα που έχουμε. Πρέπει να είμαστε σε θέση να ανταγωνιστούμε την ομάδα που έχουμε. Θα υπάρχουν κάθε είδους παιχνίδια, πρέπει να είμαστε ανοιχτοί σε όλες τις πιθανότητες. Θα είναι δύσκολο να κατανείμουμε τον χρόνο. Θα πρέπει να διαχειριστούμε κάθε παιχνίδι πολύ καλά για να είμαστε κοντά στη νίκη. Το κλισέ το να κοιτάμα με ένα παιχνίδι τη φορά είναι αλήθεια, αλλά εδώ πρέπει να προσπαθήσεις να παρακολουθείς τι έρχεται. Οι παίκτες δεν πρέπει να σκέφτονται το επόμενο παιχνίδι, μόνο οι προπονητές. Όλοι μαζί, με ένα γεμάτο Παλάου να μας εμπνέει στις δύσκολες στιγμές. Ο Ολυμπιακός έχει τις στιγμές του που μπορείς να εκμεταλλευτείς.

Αυτή είναι η Μπάρτσα και ξέρουμε πώς θα πάει, αλλά προτιμώ να είμαι αισιόδοξος και θα δούμε τι θα συμβεί. Η Μπάρτσα δεν έχει την πολυτέλεια να πιστεύει ότι δεν μπορεί. Πρέπει να δώσεις τα πάντα και ο χρόνος θα δείξει. Μιλώντας για τίτλους… είπα ήδη στην πρώτη μου συνέντευξη Τύπου ότι πρέπει να παλέψουμε για τον καθένα ξεχωριστά.

Είμαστε επαγγελματίες, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Πρέπει να επικεντρωθούμε στο τι ακολουθεί. Δεν υπάρχει λόγος να μην είμαστε συγκεντρωμένοι. Όταν έχεις αποδείξει ότι μπορείς να το κάνεις μία φορά, δεν υπάρχει λόγος να μην το επαναλάβεις. Δεν περιμένω από κανέναν να είναι στο απόγειό του και στα επτά παιχνίδια, αλλά περιμένω να είναι πάντα θετικός και να συνεισφέρει. Μπορείς να έχεις μια κακή βραδιά και μπορείς να την αναπληρώσεις με άλλες πτυχές του παιχνιδιού σου. Να αποδέχεσαι ότι μπορείς να κερδίσεις ή να χάσεις, αλλά όχι χωρίς να δώσεις τα πάντα.

Από τότε που ήρθα, είμαι πολύ ευχαριστημένος με όλους. Όλοι είναι συγκεντρωμένοι και έχουμε θέσει τα θεμέλια της πειθαρχίας, του σεβασμού και του ενθουσιασμού που ήθελα. Είμαστε στα μισά του δρόμου. Έχουμε ακόμα πολλά να βελτιώσουμε, αλλά βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο. Πρέπει να βελτιώσουμε την άμυνά μας στα τελευταία δευτερόλεπτα».

Για τον Βεζένκοφ: «Ένας από τους καλύτερους στην Ευρωλίγκα… ή ο καλύτερος! Είναι ένας εντυπωσιακός παίκτης. Ήρθε εδώ χάρη στον Χουάν Κρέους, ο οποίος πραγματικά επέμεινε να τον πάρω. Είναι ένας παίκτης-φαινόμενο. Ήταν μια σπουδαία μεταγραφή και το έχει αποδείξει. Έχει τεράστιο ταλέντο και είναι εξαιρετικά έξυπνος και καλός άνθρωπος. Ένας δύσκολος παίκτης για να αμυνθείς. Τα πάει καλά κάθε μέρα και σε σημαντικά παιχνίδια τα πάει ακόμα καλύτερα. Είμαι πολύ χαρούμενος γι’ αυτόν, για όλα όσα κάνει».

«Αύριο είναι ένας από τους μεγάλους αγώνες, ένας από τους μεγαλύτερους που μπορείτε να δείτε. Το “Παλάου” πρέπει να είναι το “Παλάου”. Όταν λέω ότι είναι ένας μεγάλος αγώνας, ο κόσμος μου λέει ότι θα είναι για τον Ολυμπιακό, αλλά όχι για την Μπάρτσα… Τι λέτε; Ένας μεγάλος αγώνας, αυτός είναι ένας αγώνας Μπάρτσα-Ολυμπιακού, ένας από τους μεγαλύτερους που μπορείτε να παίξετε και να δείτε και πρέπει να το πούμε όπως είναι. Με το “Παλάου”, πρέπει να υποφέρουμε μαζί. Πρέπει να στηρίξουμε το πλήθος, αλλά πρέπει να μας βοηθήσει. Όπως πάντα, το “Παλάου”, όταν υπάρχει μια μεγάλη μέρα, είναι πάντα τεράστιο».