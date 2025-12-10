Ο Ράιαν Σούλης παίρνει αρκετό χρόνο συμμετοχής στα τελευταία παιχνίδια του Κολούμπια, με τον διεθνή Έλληνα σέντερ να ξεχωρίζει σε αυτά και να δείχνει πως έχει αρπάξει όλες τις ευκαιρίες από τα μαλλιά.

Ο Ράιαν Σούλης πάλεψε με νύχια και με δόντια για το Κολούμπια τα ξημερώματα, όμως δεν μπόρεσε να οδηγήσει την ομάδα του στη νίκη απέναντι στο Στόνι Μπρουκς (77-73 στην παράταση). Παρόλα αυτά, ο Έλληνας σέντερ ξεχώρισε με την απόδοσή του.

Στα 33 λεπτά που ο Ράιαν Σούλης πάτησε παρκέ, μέτρησε 12 πόντους, 9 ριμπάουντ και 4 μπλοκ, σουτάροντας με εξαιρετικά ποσοστά (5/7 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 2/2 βολές), δίνοντας συνέχεια στις καλές εμφανίσεις του στα τελευταία ματς.

Ο Ράιαν Σούλης είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού, «λάφυρο» από την παρουσία του στην Εθνική Νέων. Έτσι, αναγκάστηκε να κάνει θεραπείες το καλοκαίρι και έχασε την προετοιμασία του Κολούμπια, με αποτέλεσμα να μην πάρει πολύ χρόνο στα πρώτα παιχνίδια και να μην έχει ρόλο βασικού.

Με τον διεθνή σέντερ να έχει αφήσει πίσω του το πρόβλημα, ο χρόνος του αυξήθηκε σταδιακά και στα τελευταία πέντε παιχνίδια, μετρά από 23 έως 33 λεπτά στο παρκέ.

Έτσι, έχει κάνει σε αυτό το διάστημα δύο φορές double double και οι μέσοι όροι του έχουν ανέβει κατακόρυφα. Για του λόγου το αληθές, ο παίκτης μετρά σε αυτά τα παιχνίδια 10.2 πόντους, 7.6 ριμπάουντ, 1.6 ασίστ και 1.6 μπλοκ.

Ο Ράιαν Σούλης έχει, λοιπόν, ξεχωρίσει και μένει να δούμε πού θα μπορέσει να φτάσει τα επόμενα χρόνια. Όπως δείχνει πάντως, όσο ο χρόνος του είναι σε αυτά τα επίπεδα, εκείνος θα συνεχίσει να λάμπει!