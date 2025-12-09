Αβράμοβιτς: «Ο Λεσόρ ήταν ο καλύτερος αμυντικός και είχαμε κι άλλους όπως ο Παπαπέτρου... »

Ο Αλέκσα Αβράμοβιτς θυμήθηκε τα χρόνια του στην Παρτίζαν και μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Ματίας Λεσόρ, ενώ αναφέρθηκε και στον Ιωάννη Παπαπέτρου.

Ο Αλέκσα Αβράμοβιτς έσταζε.. μέλι για τον Ματίας Λεσόρ μιλώντας στο «Basketball Sphere» σε μία ανασκόπηση του χρόνου που πέρασε αγωνιζόμενος με τη φανέλα της Παρτίζαν.

«Είναι ένας απίθανος σέντερ, ένας πραγματικά σύγχρονος ψηλός. Κάνει τα πάντα… Άμυνα, επίθεση, ριμπάουντ, ξέρει σε τι είναι σπουδαίος και κυριαρχεί σε αυτόν τον τομέα. Όταν οι παίκτες εκτελούν ακριβώς αυτό που τους ζητά ο προπονητής, αυτό είναι το καλύτερο πράγμα», είπε ο νυν γκαρντ της Ντουμπάι BC για τον σέντερ του Παναθηναϊκού και πρώην συμπαίκτη του.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη σεζόν 2023-24 που η Παρτίζαν ήταν πολύ επιτυχημένη φτάνοντας μέχρι και τα play offs: «Ο Ματίας ήταν εύκολα ο καλύτερος αμυντικός στην Ευρωλίγκα εκείνη τη χρονιά. Και είχαμε κι άλλους πολύ καλούς αμυντικούς όπως ο Άλεν Σμαΐλαγκιτς, ο Ιωάννης Παπαπέτρου, ο Ντάντε Έξουμ, ο Γιαμ Μαντάρ, μια εκπληκτική αμυντική ομάδα».

Να σημειωθεί ότι ο Αβράμοβιτς μετράει 11.5 πόντους, με 1.8 ριμπάουντ και 3 ασίστ ανά παιχνίδι με την ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στη EuroLeague.