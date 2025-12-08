Ο πρόεδρος της Παρτίζαν Όστογια Μιχαήλοβιτς μίλησε στην τηλεοπτικό δίκτυο «Euronews» για την επόμενη ημέρα και το «σπάσιμο» συμβολαίων παικτών.

Η Παρτίζαν προσπαθεί να βρει τον βηματισμό της μετά την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και τις αντιδράσεις που υπήρξαν από την πλευρά του κόσμου με τον πρόεδρο της ομάδας Όστογια Μιχάηλοβιτς, να παίρνει πλέον θέση για ένα σοβαρό θέμα που αφορά την πειθαρχία.

Ο «ισχυρός άνδρας» των Σέρβων μίλησε στο τηλεοπτικό δίκτυο «Euronews» δίνοντας ξεκάθαρα το στίγμα για τη συνέχεια, ειδικά όσον αφορά την απειθαρχία των παικτών, απειλώντας με δυναμική αντίδραση όπως είναι η λύση συμβολαίων!

«Άνθρωποι από το προπονητικό επιτελείο του Ζέλικο μου είπαν κάποια πράγματα που δεν είναι φυσιολογικά για μένα, ότι κάποιοι παίκτες βρίζουν το προπονητικό επιτελείο, ότι δεν το σέβονται, ότι συμπεριφέρονται εξαιρετικά άσχημα και θα αντιδράσουμε τώρα, ας πούμε ότι πιθανότατα θα λύσουμε τα συμβόλαια με κάποιους παίκτες, ώστε να καταλάβουν ότι πληρώνονται πολύ καλά και στην ώρα τους» είπε ξεκάθαρα ο Όστογια Μιχαήλοβιτς.

Παρότι, όπως επισήμανε, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν παραπονέθηκε ποτέ για αυτόν ή τη διοίκηση, αλλά για τους παίκτες, στη συνέχεια έσπευσε να το διαψεύσει. Ωστόσο, ο πρόεδρος της Παρτίζαν δεν δίστασε να μιλήσει ευθέως για τιμωρίες.

«Ο σύλλογος θα αντιδράσει σύμφωνα με τους πειθαρχικούς κανονισμούς του, με τα συμβόλαια και ούτω καθεξής. Θα λύσουμε το πρόβλημα του γιατί δεν ακούν, νομίζω ότι θα δείξουν αντίδραση, πρέπει να δείξουν, επειδή πληρώνονται από τον σύλλογο στην ώρα τους. Δεν είναι δίκαιο που δεν σέβονται... Θα έρθει ένας νέος προπονητής, οπότε δεν θα τον σέβονται κι αυτόν; Λοιπόν, είναι σκάνδαλο, ότι πληρώνουμε παίκτες που δεν σέβονται τον προπονητή μας» συμπλήρωσε.

Βέβαια, όταν ρωτήθηκε για ποιους παίκτες αναφέρονταν, ο Μιχαήλοβιτς δεν θέλησε να πει τίποτε περισσότερο. Το ερώτημα που σαφώς τίθεται αυτή τη στιγμή είναι πόσο έχει προχωρήσει η έρευνα εσωτερικά στην ομάδα για τους απείθαρχους παίκτες και γιατί τα ανακοινωθέντα μέτρα δεν έχουν εφαρμοστεί. Αν όλα όσα είπε ο πρόεδρος στις δηλώσεις του είναι αλήθεια, τότε πρόκειται αναμφίβολα για μεγάλο σκάνδαλο.

Η ασέβεια απέναντι στον προπονητή αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα και πρέπει να τιμωρείται. Αν μπόρεσαν να το κάνουν αυτό στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς οι παίκτες της Παρτίζαν, τι περιμένει τον αντικαταστάτη του, ο οποίος ακόμη δεν έχει βρεθεί; Ίσως, αυτός να είναι και ένας πολύ σοβαρός λόγος που δυσκολεύεται αρκετά να βρει τον διάδοχο του «Ζοτς».