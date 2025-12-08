H Παρτίζαν με τον Ερυθρό Αστέρα ετοιμάζονται για το πρώτο ντέρμπι της σεζόν στην κατάμεστη Belgrade Arena.

Το πρώτο «αιώνιο» ντέρμπι της σεζόν ανάμεσα στην Παρτίζαν και τον Ερυθρό Αστέρα πλησιάζει και το Βελιγράδι ετοιμάζεται για μια ατμόσφαιρα… κόλασης. Μετρώντας αντίστροφα για τη μεγάλη μάχη της Παρασκευής 12 Δεκεμβρίου (21:30), η πόλη ζει ήδη σε ρυθμούς EuroLeague, με την ένταση να ανεβαίνει ώρα με την ώρα.

Η Belgrade Arena αναμένεται να είναι κατάμεστη, καθώς όπως ανακοίνωσαν οι γηπεδούχοι όλα τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν για την πολυαναμενόμενη αναμέτρηση. Η πλειοψηφία των φιλάθλων φυσικά θα αποτελείται από τους «ασπρόμαυρους», ωστόσο ο Ερυθρός Αστέρας έχει καταφέρει να εξασφαλίσει 1.000 εισιτήρια για τους φιλάθλους του.

Η Παρτιζάν, μετά τη νίκη της επί της Μπάγερν Μονάχου, βρίσκεται στη 16η θέση με ρεκόρ 5-9 και συνεχίζει μετά τα όσα συνέβησαν από την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ενώ ο Ερυθρός Αστέρας είναι τρίτος με ρεκόρ 9-5.