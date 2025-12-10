Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από το βράδυ της Τρίτης (9/12) ο Μπριν Ταϊρί, προκειμένου να ενταχθεί στην ομάδα του ΠΑΟΚ.

Ο ΠΑΟΚ με αστραπιαίες κινήσεις έφερε στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Τρίτης (9/12) τον Μπριν Ταϊρί (27χρ., 1.88), δείχνοντας σαφή διάθεση για ισχυροποίηση του ρόστερ από τις πρώτες κιόλας ημέρες του Αριστοτέλη Μυστακίδη στην ομάδα!

Τον 27χρονο γκαρντ με την μεγάλη ευχέρεια στο σκοράρισμα υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ο τζένεραλ μάνατζερ του «δικεφάλου» Νίκος Μπουντούρης. Την Τετάρτη (10/12) αναμένεται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει το συμβόλαιο του.

Πρόκειται για παίκτη-σκόρερ, ο οποίος αγωνίζεται 17:38 λεπτά στο πρωτάθλημα της Αδριατικής Λίγκας και έχει κατά μέσο όρο 16 πόντους, 2.6 ασίστ και 1.2 κλεψίματα, σουτάροντας με 51% στα δίποντα, 41% στα τρίποντα και 74% στις βολές.

Ο Ταϊρί είναι απόφοιτος του Ole Miss, δεν έγινε ποτέ draft ενώ έχει αγωνιστεί στην G-League με την θυγατρική ομάδα των Ράπτορς, έκανε ένα πέρασμα από τη Δομινικανή Δημοκρατία, ενώ στην Ευρώπη έχει αγωνιστεί σε Οστάνδη, Σάσαρι, Πετκίμ και τώρα στην Ιγκοκέα.