Χάποελ Τελ Αβίβ - Χάποελ Χαεμέκ 76-68: Συνεχίζει αήττητη η ομάδα του Ιτούδη
Η Χάποελ Τελ Αβίβ φιλοξένησε τη Χάποελ Χαεμέκ στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής του ισραηλινού πρωταθλήματος επικρατώντας με ευκολία με 76-68.
Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη παρέμεινε έτσι αήττητη στο πρωτάθλημα με 7 νίκες. Κορυφαίος για τους γηπεδούχους ήταν ο Γιαμ Μάνταρ με 14 πόντους και 3 ασίστ, ενώ οι Μάλκολμ και Μπλάκνεϊ ακολούθησαν με 13 και 12 πόντους αντίστοιχα.
Στη συνέχεια, η Χάποελ Τελ Αβίβ φιλοξενείται από τη Βίρτους Μπολόνια για τη 15η αγωνιστική της EuroLeague και από τη Χάποελ Μπερ Σεβά για το πρωτάθλημα.
Τα δεκάλεπτα: 21-11, 37-31, 55-48, 76-68
