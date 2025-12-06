Η Χάποελ Τελ Αβίβ συνέχισε το αήττητό της επικρατώντας με 76-68 της Χάποελ Χαεμέκ.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ φιλοξένησε τη Χάποελ Χαεμέκ στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής του ισραηλινού πρωταθλήματος επικρατώντας με ευκολία με 76-68.

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη παρέμεινε έτσι αήττητη στο πρωτάθλημα με 7 νίκες. Κορυφαίος για τους γηπεδούχους ήταν ο Γιαμ Μάνταρ με 14 πόντους και 3 ασίστ, ενώ οι Μάλκολμ και Μπλάκνεϊ ακολούθησαν με 13 και 12 πόντους αντίστοιχα.

Στη συνέχεια, η Χάποελ Τελ Αβίβ φιλοξενείται από τη Βίρτους Μπολόνια για τη 15η αγωνιστική της EuroLeague και από τη Χάποελ Μπερ Σεβά για το πρωτάθλημα.

Τα δεκάλεπτα: 21-11, 37-31, 55-48, 76-68