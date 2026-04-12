Το δικό τους... Πάσχα στην Αθηνα έκαναν οι Λιθουανοί του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ μαζί με τις οικογένειές τους.

Οι Μάριους Γκριγκόνις, Λούκας Λεκάβιτσους και Μιντάουγκας Κουζμίνσκας εκμεταλλεύτηκαν τα ρεπό λόγω του Πάσχα και φρόντισαν να περάσουν μαζί με τις οικογένειές τους αυτές τις ημέρες.

Μπορεί να είναι αντίπαλοι στο παρκέ ο Γκριγκόνις με τους «Λέκα» και Κουζμίνσκας ωστόσο ήταν επί σειρά ετών συμπαίκτες στην εθνική ομάδα της Λιθουανίας.

Και όλα λίγες ημέρες πριν από τα κρίσιμα παιχνίδια και των δύο ομάδων. Η ΑΕΚ θα κάνει την αρχή με το Game 3 κόντρα στην Μπανταλόνα με φόντο την είσοδο στο Final Four ενώ ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθείτ ην Εφές για την τελευταία αγωνιστική της κανοβικής περιόδου.

